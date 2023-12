Ma 12 lat i... 208 cm wzrostu! Prawdziwy diament błyszczy w Barcelonie (WIDEO)

Zaledwie 12-letni Mohamed Dabone, grający w juniorskiej drużynie Barcelony, znalazł się na ustach całej sportowej Hiszpanii. Chłopiec poprowadził "Dumę Katalonii" do triumfu w turnieju U-15, a w meczu finałowym zdominował rywali z Realu Madryt!

Pochodzący z Burkina Faso koszykarz, mimo zaledwie 12 lat, ma 208 centymetrów wzrostu, a eksperci już teraz porównują go do Victora Wembanyamy, tegorocznego numeru 1 draftu NBA. Podobnie jak Francuz, Mohamed Dabone imponuje przy swoim wzroście zwrotnością, a jego repertuar nie ogranicza się wyłącznie do wsadów.

Zawodnik Barcelony poprowadził niedawno swój klub do triumfu w turnieju drużyn do lat 15 (rywalizował więc z chłopcami starszymi od siebie o trzy lata), a w finale imprezy zdominował przeciwników z Realu Madryt, rzucając im 25 punktów i dokładając do tego 14 zbiórek i 6 bloków. Dabone został również MVP spotkania o złoto.

Młody koszykarz, który do "Dumy Katalonii" trafił bezpośrednio z Afryki zaledwie rok temu, już teraz zwrócił uwagę skautów z NBA, którzy od pewnego czasu dość regularnie pojawiają się na jego meczach. Eksperci są zgodni, że jeśli nadal będzie się tak rozwijał, czeka go świetlana przyszłość.

RI, Polsat Sport