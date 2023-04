Gwiazda Bayernu Monachium zawieszona! Znamy oficjalny komunikat klubu

Nie milkną echa porażki Bayernu Monachium z Manchesterem City w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. Po porażce mistrzów Niemiec 0:3 na Etihad Stadium doszło do incydentu pomiędzy Sadio Mane a Leroyem Sane. Senegalczyk został zawieszony przez Bawarczyków i nie zagra w najbliższym meczu ligowym.

To nie jest najlepszy czas dla kibiców Bayernu. Klub pożegnał się z Julianem Nagelsmannem, aby uratować końcówkę sezonu. Miał w tym pomóc nowo zatrudniony Tomas Tuchel, ale odpadnięcie z Pucharu Niemiec (porażka z SC Freiburg 1:2 w 1/4 finału) i przegrana w pierwszym starciu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów z Manchesterem City stawia "Die Roten" w bardzo trudnej sytuacji.



Słaba atmosfera w stolicy w Bawarii nie uszła uwadze mediów, które doniosły, że w szatni monachijczyków doszło do ekscesów z udziałem Mane i Sane. Ten pierwszy nie potrafił znieść krytyki Niemca, uderzając go w twarz.

Zdaniem niemieckich mediów były piłkarz Liverpool FC został zawieszony do odwołania. To jednak nie wszystko. Dwa dni po porażce z "The Citizens" klub z Monachium wydał oficjalny komunikat, w którym poinformował, że Senegalczyk nie będzie uwzględniony w kadrze na zbliżający się mecz ligowy z TSG 1899 Hoffenheim.

"Sadio Mane nie znajdzie się w kadrze Bayernu na sobotni mecz u siebie z Hoffenheim. Ma to związek z jego niewłaściwym zachowaniem po spotkaniu Ligi Mistrzów z Manchesterem City. Zawodnik zostanie również ukarany grzywną" - można przeczytać na oficjalnej stronie klubowej.

Sadio Mané nicht im Kader gegen Hoffenheim. — FC Bayern München (@FCBayern) April 13, 2023

Na ten moment nie wiadomo, kiedy gwiazda Bawarczyków wróci na boisko. Zdaniem niemieckiej prasy obaj zawodnicy doszli do porozumienia na oczach zespołu i zażegnali spór.



W obecnym sezonie Mane miał okazję rozegrać dla mistrzów Niemiec 32 spotkania. W tym czasie zdobył jedenaście bramek i zanotował pięć asyst.

PN, Polsat Sport