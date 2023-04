Bartosz Salamon zawieszony! UEFA podjęła decyzję

Przypomnijmy, że Salamon uzyskał pozytywny wynik próbki A testu antydopingowego, który został u niego przeprowadzony po rewanżowym starciu Ligi Konferencji UEFA z Djurgardens IF. Nielegalna substancja, która została wykryta w organizmie reprezentanta Polski to chlortalidon. Najczęściej stosuje się go w leczeniu nadciśnienia i nie udowodniono, żeby w jakikolwiek sposób podnosił atrybutowy wytrzymałościowe. Mimo wszystko, jego stosowanie u sportowców jest surowo zabronione.

Po wykryciu substancji Salamon nie został zawieszony, a w Poznaniu czekano na pełne wyjaśnienie sprawy. W czwartek przed południem klub z Wielkopolski otrzymał od UEFA nową decyzję w sprawie.

"Lech Poznań otrzymał przed chwilą decyzję UEFA o zawieszeniu Bartosza Salamona na trzy miesiące. W czasie zawieszenia obrońca nie może brać udziału w meczach oraz treningach. Jako klub zdecydowaliśmy o odwołaniu się od tej decyzji' - czytamy w mediach społecznościowych mistrza Polski.

Lech Poznań otrzymał przed chwilą decyzję UEFA o zawieszeniu Bartosza Salamona na trzy miesiące. W czasie zawieszenia obrońca nie może brać udziału w meczach oraz treningach. Jako klub zdecydowaliśmy o odwołaniu się od tej decyzji. pic.twitter.com/abHSBubNdZ — Lech Poznań (@LechPoznan) April 13, 2023

Głos w sprawie zabrał także rzecznik prasowy poznańskiego klubu Maciej Henszel.

- Zawieszenie obowiązuje od dnia otrzymania przez nas decyzji. Zawodnik nie może wystąpić w czwartkowym meczu z Fiorentiną - przekazał Polsatowi Sport.

Przed Lechem Poznań niezwykle ważne starcie z włoską Fiorentiną w ćwierćfinale Ligi Konferencji. Brak Salamona jest ogromnym osłabieniem defensywy "Kolejorza". Czwartkowy mecz mistrzowie Polski rozegrają na własnym stadionie. Rewanż tydzień później we Florencji.