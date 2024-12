Oto rywal Jagiellonii w Lidze Konferencji. Czego może się spodziewać zespół z Białegostoku?

Jagiellonia Białystok po 4 kolejkach Ligi Konferencji z 10 punktami zajmuje 3. miejsce w tabeli. Mlada zdobyła zaledwie 3 oczka i obecnie jest na 30. pozycji. Jej piłkarze przegrali kolejno z Noah 0:2, FC Lugano 0:1 oraz Vitorią Guimaraes 1:2. Dopiero w poprzedniej serii gier Czesi wygrali 2:1 z Realem Betis.

W tabeli ligi czeskiej Mlada po 18. kolejce zajmuje 6. pozycję, tracąc aż 22 punkty do pierwszej Slavii Praga. W lutym podopieczni Andreasa Brannstroma zagrają w 1/8 finału krajowego pucharu, a ich rywalem będzie Bohemians Praga.

Największym sukcesem Mlady Bolesław jest dwukrotnie zdobyty Puchar Czech (2011 i 2016). Jeśli chodzi o ligę czeską, to najlepszym osiągnięciem było jak dotychczas 3. miejsce w sezonach 2006/2007 oraz 2013/2014. Poprzednie rozgrywki piłkarze Mlady zakończyli na 5. pozycji.

Kiedy mecz Mlada Bolesław - Jagiellonia Białystok? Gdzie obejrzeć? O której godzinie?

Jagiellonia swój kolejny mecz rozegra w czwartek 12 grudnia. Transmisja meczu Mlada Bolesław - Jagiellonia Białystok w Polsacie Sport 1, na Polsat Sport Premium 2 oraz na Polsat Box Go. Godzina rozpoczęcia spotkania to 20:50. Start przedmeczowego studia o godzinie 19:45 w Polsacie Sport Premium 2 oraz na Polsat Box Go.

IM, Polsat Sport