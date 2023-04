Kapitan Slavii przed derbami: W Czechach to piłkarskie święto!

W sobotę zostaną rozegrane 305. "Derby pražských S" pomiędzy Spartą i Slavią. W ostatnim meczu górą była Slavia, która u siebie pokonała swojego odwiecznego rywala 4:0. - Teraz przed nami zupełnie inny mecz. Będziemy musieli dać z siebie wszystko. Do tego trzeba będzie pokazać dużo serca i chęci, aby wygrać to spotkanie – mówi w rozmowie z Polsatsport.pl kapitan Slavii, Stanislav Tecl. Mecz Sparta Praga – Slavia Praga w sobotę 15 kwietnia od 18:55 w Polsacie Sport Premium PPV 3.

Grzegorz Michalewski: Historia tych spotkań liczy 127 lat i derby Pragi są jednymi z najstarszych na świecie. Co takiego wyjątkowego mają w sobie te konfrontacje pomiędzy Slavią i Spartą?

Stanislav Tecl: W Czechach to piłkarskie święto. Cały kraj zostanie podzielony na dwa obozy, które będą kibicować jednej lub drugiej drużynie. Dla zawodników i kibiców są to zdecydowanie najważniejsze mecze sezonu, których nie ma w innych spotkaniach. Nieważne jak się nazywają te derby. To mecz o którym mówi się czternaście dni przed i czternaście dni po jego zakończeniu.

Jako piłkarz Slavii zagrał Pan dotychczas trzynaście razy przeciwko Sparcie. Który z tych meczów wspomina Pan szczególnie i dlaczego?

Każdy, który wygraliśmy.

Jesienią na Edenie pokonaliście Spartę 4:0. Jaka jest Pana recepta na zdobycie trzech punktów w sobotni wieczór na boisku rywala?

Teraz przed nami zupełnie inny mecz. Będziemy musieli dać z siebie wszystko. Do tego trzeba będzie pokazać dużo serca i chęci, aby wygrać to spotkanie.

Sparta ostatnio jest w znakomitej formie. W lidze wygrała dziewięć ostatnich meczów. Chciałbym się zapytać o mocne i słabe strony waszego najbliższego rywala.

Ostatnio dobrze im idzie, ale jesteśmy dobrze przygotowani do tego meczu i wierzę, że sobie z tym poradzimy. Proszę wybaczyć, ale nie chciałbym dokładniej analizować ich zespołu, nie wydaje mi się to zbyt odpowiednie.

Poza sobotnim meczem zagracie ze Spartą jeszcze dwa razy. W finale Pucharu Czech oraz w meczu grupy mistrzowskiej. Wydaje się, że walka o tytuł mistrzowski w tym sezonie rozstrzygnie się pomiędzy Slavią i Spartą.

Tak, przed nami trzy bardzo trudne i ważne mecze. Ale chyba jeszcze za wcześnie na wykluczenie drużyny Viktorii Pilzno z walki o tytuł. Przed nami jeszcze dużo ważnych konfrontacji.

W poprzedniej kolejce zremisowaliście w Mladej Boleslav i nie jesteście pierwsi w tabeli. Teraz zagracie ze Spartą o powrót na szczyt tabeli. Ten najbliższy mecz zapowiada się bardzo interesująco.

Tak jak już wspominałem ten mecz jest bardzo ważny, ale mamy jeszcze dwadzieścia siedem punktów do zdobycia, więc jest jeszcze o co walczyć. Naszym celem jest pierwsze miejsce na koniec sezonu i robimy wszystko, aby odzyskać tytuł mistrzowski.

Grzegorz Michalewski, Polsat Sport