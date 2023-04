Boston Bruins wyśrubowali rekordy zwycięstw i punktów

Przed tym sezonem rekord zwycięstw należał do dwóch drużyn. Detroit Red Wings w rozgrywkach 1995/96 i Tampa Bay Lightning w 2018/19 odniosły po 62 zwycięstwa. Natomiast rekord punktowy należał do Montreal Canadiens - 132 pkt w sezonie 1976/77.

- Przeznaczyliśmy pięć minut na świętowanie tego, co zrobiliśmy w sezonie zasadniczym. Wszyscy wiemy, że przed nam jest większy cel i z tą świadomością idziemy do fazy play off - przyznał bramkarz Bruins Jeremy Swayman.

"Niedźwiadki" sześć razy zdobywały Puchar Stanleya, ale przez ostatnie 51 lat tylko raz - w sezonie 2010/11.

W starciu z Canadiens bramki dla nich zdobywali kolejno: Trent Frederic, Jake DeBrusk, Dmitrij Orłow, Charlie Coyle i David Pastrnak, który cieszył się z 61. gola w sezonie. Więcej od niego - 64 - zdobył tylko Connor McDavid z Edmonton Oilers.

Ostatnie mecze sezonu zasadniczego rozegrane zostaną w piątek. Faza play off ruszy natomiast w poniedziałek. Nie są jeszcze znane wszystkie pary pierwszej rundy, ale wiadomo akurat, że Bruins zmierzą się z ekipą Florida Panthers. Rywalizacja będzie trwała do czterech wygranych spotkań.

psz, PAP