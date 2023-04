Głogowianie, mimo że plasują się wyżej w tabeli i posiadają sześć punktów więcej od Resovii, nie są faworytem piątkowej potyczki. A to dlatego, że podopieczni Marka Gołębiewskiego na ligowe zwycięstwo czekają już od 19 lutego, kiedy pokonali u siebie Chojniczankę Chojnice 3:1. Od tamtej pory drużyna z Dolnego Śląska rozegrała sześć meczów, w których zanotowała dwa remisy i poniosła aż cztery porażki. Chrobry w poprzedniej kolejce zaledwie zremisował u siebie bezbramkowo z broniącą się przed spadkiem Sandecją Nowy Sącz.

ZOBACZ TAKŻE: Fortuna 1 Liga: Wygrana "Słoników" w hicie. Ekipa z Niecieczy na miejscu dającym awans

Resovia w ostatnich tygodniach zanotowała zwyżkę formy, czego dowodem trzy wygrane w czterech meczach. Przed tygodniem ekipa ze stolicy Podkarpacia potrafiła wygrać na wyjeździe ze Skrą Częstochowa aż 5:0. Taka wygrana potrafi natchnąć do kolejnych triumfów, które są bardzo ważne dla rzeszowian. Wciąż bowiem nie mogą być pewni utrzymania, jako że ich przewaga nad strefą spadkową wynosi sześć "oczek".

Nie tylko Resovia ma o co grać w końcówce tego sezonu. Chrobry, mimo kiepskiej formy, wciąż nie traci nadziei na awans do strefy barażowej, która pozwala marzyć o PKO BP Ekstraklasie. Przyjezdni do szóstej lokaty tracą raptem cztery punkty.

W pierwszym meczu obu drużyn w tym sezonie padł remis 1:1.

Relacja i wynik na żywo meczu Apklan Resovia Rzeszów - Chrobry Głogów od godz. 18:00 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport