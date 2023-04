Prokuratura podjęła decyzję w sprawie byłej gwiazdy oskarżonej o pedofilię

Były gwiazdor Evertonu, którego personalia zostały utajone i nie można ich zdradzić opinii publicznej, został zatrzymany przez policję, aby następnie zostać zwolnionym za kaucją.

ZOBACZ TAKŻE: Kiedy Jakub Moder wróci do gry? Niepokojące doniesienia

Prokuratura we współpracy z policją nie chciała zdradzać zbyt wielu szczegółów, mówiąc jedynie, że "oskarżenia są bardzo poważne". Zawodnik został natychmiast zawieszony przez klub z Liverpoolu.

Według doniesień "The Sun", policja oraz prokuratura nie będą prowadzić dalszych dochodzeń w tej sprawie, która została oddalona.

"Grupa śledcza we współpracy z prokuraturą doszła do wniosku, że uzbierany materiał dowodowy nie kwalifikuje się do dalszych postępowań ustalonych w kodeksie prokuratorów koronnych" - przekazano mediom w komunikacie.