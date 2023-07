Szykuje się rewolucja kadrowa w Chelsea

Piłkarze Chelsea FC rozczarowują w tym sezonie, co może zaowocować rewolucją kadrową. Klub będzie musiał zmniejszyć koszty, dlatego jest gotowy rozstać się z kilkoma piłkarzami.

"The Blues" wydali w tym sezonie ponad 600 mln euro na transfery, sprowadzając m.in. Enzo Fernandeza, Wesleya Fofanę, Mychajło Mudryka czy Raheema Sterlinga. Nie przełożyło się to jednak na wyniki.

Wszystko wskazuje na to, że Chelsea FC nie zakwalifikuje się do europejskich pucharów. Co za tym idzie, działacze będą zmuszeni ciąć koszty. Według "Daily Mail", z klubem pożegna się wielu piłkarzy. Stamford Bridge mogą opuścić Mason Mount, Mateo Kovacić, N'Golo Kante, Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic, Conor Gallagher, Pierre-Emerick Aubameyang i Hakim Ziyech.

Dla innych klubów zapowiadana wyprzedaż to nie lada gratka. Dla przykładu Mount łączony jest z Liverpoolem, Kovacić z Manchesterem City, Gallagher z Newcastle, natomiast Kante z Arsenalem.

"The Blues" zajmują jedenaste miejsce w Premier League. Drużyna rywalizuje także w Lidze Mistrzów, gdzie przegrała pierwszy mecz ćwierćfinałowy z Realem Madryt 0:2.