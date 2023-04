Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie są o krok od zapewnienia sobie awansu do półfinału PlusLigi. "Jurajscy Rycerze" potrzebują jeszcze jednego zwycięstwa w rywalizacji z Indykpol AZS-em Olsztyn. Transmisja w Polsacie Sport i Polsacie Box Go.

W konfrontacji do trzech wygranych, zawiercianie dwukrotnie pokonali zawodników ze stolicy Warmii i Mazur na własnym parkiecie, dodatkowo bez straty seta. W pierwszym starciu goście tylko w jednym secie przekroczyli barierę 20 punktów. O wiele ciekawiej było w drugiej potyczce, ale i w niej uczestnicy tegorocznej edycji Ligi Mistrzów okazali się lepsi.

Teraz rywalizacja przenosi się do Olsztyna. AZS postara się przedłużyć nadzieje na awans do strefy medalowej, ale będzie o to niezwykle trudno. Wydaje się, że zawiercianie nie zamierzają zostawać na odległych, aczkolwiek malowniczych Mazurach dłużej niż dzień.

Warto jednak zaznaczyć, że w rundzie zasadniczej AZS zwyciężył u siebie Wartę 3:0.

Transmisja meczu Indykpol AZS Olsztyn - Aluron CMC Warta Zawiercie o godz. 14:45 w Polsacie Sport i Polsacie Box Go.