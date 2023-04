Rosyjscy sportowcy na paraolimpiadzie? Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski zajął się sprawą

Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski (IPC) autonomicznie zdecyduje, czy zezwolić sportowcom z Rosji i Białorusi na start w igrzyskach w Paryżu w 2024 roku. Nie będzie jednak zachwycony ich ewentualnym powrotem do rywalizacji - powiedział prezydent IPC Andrew Parsons.

Decyzja w sprawie przyszłorocznych igrzysk paraolimpijskich będzie oparta na głosowaniu komitetów narodowych podczas wrześniowego zgromadzenia ogólnego IPC - wyjaśnił Parsons.

ZOBACZ TAKŻE: Norwegia zbojkotuje szermiercze zawody z udziałem Rosji i Białorusi

Komitet Wykonawczy MKOl w zeszłym miesiącu zalecił dopuszczenie sportowców z Rosji i Białorusi do międzynarodowych imprez, w tym igrzysk olimpijskich w Paryżu, jako neutralnych zawodników. Spotkało się to ze zdecydowanym sprzeciwem ze strony Ukrainy i przede wszystkim wielu innych krajów europejskich.

- Nasze stanowisko w sprawie Rosji i Białorusi nie zmieniło się. MKOl wydał rekomendację dla międzynarodowych organizacji sportowych, ale nie dotyczy ona ruchu paraolimpijskiego - powiedział Parsons w wywiadzie dla japońskiej agencji Kyodo.

- Zawsze wolimy być zjednoczeni i mieć silną jedność w świecie sportu, ale to nie jest coś, co będzie najważniejsze. Najważniejsze jest to, że każda organizacja sportowa podejmuje właściwą decyzję zgodnie ze swoją strukturą zarządzania i angażuje się w dialog ze swoimi członkami - dodał.

IPC początkowo planował zezwolić sportowcom z obu krajów na rywalizację na igrzyskach w Pekinie jako neutralni, ale zmienił swoje stanowisko po tym, jak wiele reprezentacji i sportowców zagroziło bojkotem igrzysk paraolimpijskich. W ogłoszonym wówczas komunikacie powoływano się również na bardzo napiętą sytuacją w wiosce olimpijskiej.

Członkowie IPC wzmocnili tę decyzję, głosując za zawieszeniem rosyjskich i białoruskich komitetów paraolimpijskich na nadzwyczajnym posiedzeniu zgromadzenia ogólnego w listopadzie ubiegłego roku.

Prezydent MKOl Thomas Bach skrytykował europejskie rządy, które są przeciwne ponownemu dopuszczeniu rosyjskich i białoruskich sportowców do międzynarodowych zawodów, oskarżając ich o „podwójne standardy”.

Parsons powiedział, że istnieje możliwość, że sportowcy z Rosji i Białorusi mogliby rywalizować na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, wciąż będąc wykluczonymi z igrzysk paraolimpijskich.

- Jest to możliwe, ponieważ jesteśmy dwiema różnymi organizacjami, jesteśmy organizacjami autonomicznymi - podsumował prezydent IPC.

DK, PAP