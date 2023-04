Rosyjski kierowca podpisał kontrakt z włoskim gigantem. Od nowego sezonu pojedzie w jego barwach

Partnerem w zespole 28-letniego Rosjanina będzie także znany z F1 Francuz Romain Grosjean.

Kwiat w F1 debiutował w 2014 roku, rok później osiągnął najlepszy wynik, w klasyfikacji końcowej jako zawodnik Red Bull Racing wywalczył siódmą lokatę. Starty w F1 zakończył w sezonie jako kierowca AlphaTauri zajmując w klasyfikacji końcowej 14. lokatę.

Rosjanie muszą startować we wszystkich rundach motorsportu FIA jako kierowcy neutralni, chyba, że tak, jak Kwiat mają licencję innego kraju. Muszą także podpisać deklarację krytycznie oceniającą inwazję Rosji na Ukrainę.

Kwiat aktualnie ma licencję włoską. Mieszka wraz z rodziną we Włoszech od kilku lat, mówi płynnie po włosku.

"Lamborghini to bardzo znana włoska marka ze wspaniałą historią w świecie motoryzacyjnym, a ponieważ dorastałem we Włoszech, jest to dla mnie dodatkowy powód do dumy" - powiedział Rosjanin. Dodał, że w sezonie 2024 najważniejszym startem dla jego teamu będzie udział w wyścigu 24h Le Mans. "To najbardziej prestiżowa impreza wyścigowa" - wyjaśnił.

DK, PAP