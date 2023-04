Jest decyzja! Polski klub zwolnił trenera

Rafał Kuptel przestał być trenerem występujących w ekstraklasie piłkarzy ręcznych Gwardii Opole - poinformował w poniedziałek klub. Do końca sezonu zespół ma prowadzić duet Adrian Fiodor - Bogumił Baran.

W sobotę opolanie przegrali wyjazdowy mecz ligowy z Piotrkowianiem Piotrków Trybunalski 29:34 i pod coraz więszym znakiem zapytanie stoi ich utrzymanie się w ekstraklasie. W tabeli zajmują 12. miejsce z dorobkiem 19 punktów.

"Było to szóste spotkanie z rzędu, po którym nie dopisaliśmy punktów do ligowej tabeli. Decyzją Zarządu oraz Rady Nadzorczej, w dniu 17 kwietnia 2023 roku Rafał Kuptel przestaje pełnić rolę szkoleniowca, a jego obowiązki do końca sezonu przejmie dotychczasowy drugi trener Gwardii - Adrian Fiodor oraz przyszły asystent Bartosza Jureckiego - Bogumił Baran" - można przeczytać w poniedziałkowym komunikacie klubu.

Już wcześniej było wiadomo, że Kuptel nie będzie prowadzić Gwardii w sezonie 2023/24. Pod koniec stycznia ogłoszono bowiem, że od początku lipca trenerem będzie Bartosz Jurecki (w tym sezonie prowadzi inny ligowy zespół, Piotrkowianina).

W sobotę opolanie zagrają u siebie z Sandrą Spa Pogonią Szczecin.

AA, PAP