Wszystko jasne! Polki poznały rywalki

Drużynę Arne Senstada z wtorkowych rozstrzygnięć najbardziej interesowały wyniki grupy B. Po zwycięstwie nad Serbią 27:25 wygrała ją z kompletem punktów Czarnogóra. Do dalszej fazy awansowała również Rumunia, która pokonała Czechy 28:21.

Biało-czerwone w rundzie wstępnej rywalizowały w grupie C z Francją (22:35) oraz z Portugalią (22:21) i Hiszpanią (26:23). Właśnie porażka z "Trójkolorowymi" będzie liczyła się w grupie I, czyli kolejnej fazie turnieju. Do tej puli z grupy A awansowały również drużyny Węgier i Szwecji. Mecze będą rozgrywane w Debreczynie. Polki w czwartek na początek tej rundy zagrają z Madziarkami.

Grupę II utworzyły ekipy Danii, Szwajcarii, Norwegii (obrońca tytułu), Słowenii, Holandii i Niemiec. W tym gronie niespodzianką jest kwalifikacja Szwajcarii. Zespół współgospodarza Euro pokonał w ostatniej kolejce pierwszej fazy Chorwację 26:22. To historyczny awans Helwetek do drugiej fazy ME. Szwajcarki w Euro zadebiutowały dopiero dwa lata temu, gdzie zajęły 14. miejsce. Warto pamiętać, że Chorwacja to brązowy medalista ME 2020.

Po dwie najlepsze drużyny z grupy I i II awansują do półfinałów.

Terminarz meczów Grupy I

5 grudnia

Francja - Rumunia

Szwecja - Polska

Węgry - Czarnogóra

6 grudnia

Francja - Czarnogóra

Węgry - Polska

Szwecja - Rumunia

8 grudnia

Węgry - Rumunia

Szwecja - Francja

Czarnogóra - Polska

10 grudnia

Węgry - Francja

Szwecja - Czarnogóra

Rumunia - Polska

BS, PAP