Trwa znakomita passa płockiej drużyny w Lidze Mistrzów. W 2025 roku, płocka drużyna nie przegrała ani jednego meczu, zaliczyła cztery zwycięstwa, w tym trzy w fazie grupowej i remis, oraz wygraną w pierwszym meczu play off z HBC Nantes w Orlen Arenie 28:25.

Przed płocką drużyną jest teraz drugi mecz w 1/12 finału. Do ćwierćfinału rozgrywek awansuje zespół, który okaże się lepszy w dwumeczu. Francuska ekipa ma do odrobienia trzy bramki.

- Doskonale wiemy, co to znaczy grać w Nantes. To wymagający teren, gdzie będzie panowała świetna atmosfera, ale jesteśmy na to gotowi. W naszych głowach jest tylko jeden cel – wyjść na parkiet we Francji i zrobić wszystko, aby odnieść zwycięstwo – powiedział trener Wisły Xavi Sabate.

Obie drużyny spotkały się po raz pierwszy przed dwoma laty, na tym samym etapie rozgrywek. Wtedy w Orlen Arenie padł remis 32:32, również remisem 25:25 zakończył się pojedynek w Hall XXL de la Beaujoire La Trocardiere w Nantes. Ostatecznie do ćwierćfinału awansowała Orlen Wisła, która pokonała rywali w rzutach karnych.

Jak będzie w tym sezonie okaże się w środę po godz. 22. Płockim kibicom marzy się powtórzenie sukcesu sprzed dwóch lat, ale zadanie jest bardzo trudne. Na zwycięzcę dwumeczu czekać będzie w ćwierćfinale druga drużyna grupy A – Sporting Lizbona.

Relacja live i wynik na żywo meczu HBC Nantes - Orlen Wisła Płock na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.

KN, PAP