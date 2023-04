Karnawał w stolicy Kampanii. Żar, który może się dziś jeszcze mocniej rozpalić

Fontanny oświetlone są na niebiesko. Malownicze wąskie uliczki toną w girlandach w tym kolorze. A w klubowym sklepiku już można nabyć bluzy i koszulki z napisem Mistrz Włoch 2022/23. Czyste szaleństwo. Tytuł – owszem – jest na wyciągnięcie ręki. Ale przecież do końca sezonu zostało jeszcze osiem kolejek…

Stolica Kampanii kocha swoich piłkarzy na zabój, ale wymowne jest to, że wizerunków tych, którzy opuścili klub latem: Lorenzo Insigne, Driesa Mertensa czy Kalidou Koulibalego, już nie uświadczysz. Mimo, że to właśnie oni przez długi czas decydowali o obliczu i dyspozycji tego zespołu. Tak popularny w tym mieście Piotr Zieliński też będzie musiał się liczyć z podobnym losem, jeśli zdecyduje się opuścić to miejsce. Wiadomo, że chce go mocno jego były trener Maurizio Sarri, który ściągnąłby go z radością do Lazio. Rzym to jednak nie Neapol lub… Turyn, o czym wie doskonale Zbigniew Boniek. Gorące jak niegdyś Wezuwiusz miasto znajdujące się u jego podnóży na pewno „Don Piotro” takiego ruchu by nie wybaczyło. „Zibiego” też inaczej traktuje się w Piemoncie niż na Olimpico. Mimo, że dla „Starej Damy” obecny wiceprezydent UEFA zdobył przecież tak dużo.



Polski pomocnik rozegra dziś najbardziej znaczące spotkanie w swojej karierze. Lista jego klubowych osiągnięć nie jest jeszcze zbyt długa. Puchar Włoch 2020, dwa tytuły wicemistrzowskie w Serie A, dwa brązowe medale. Ten złoty wkrótce zawiśnie na jego szyi. Ale w Europie właśnie teraz jest tak blisko czegoś wyjątkowego. A jednocześnie tak daleko. To jednak AC Milan ma po pierwszym meczu przewagę. Nie tylko jednego gola, ale i wygranej niedawno w lidze. I to właśnie tu, na Diego Maradona, do tego aż 4:0.



Oczekiwana wobec „Ziela” zawsze były ogromne, także w naszym kraju, gdy zakłada reprezentacyjny trykot. W Italii może mieć jednak spokojniejszą głową. W Napoli jest od 2016 roku. Zawsze wypełnia swoje zadania rzetelnie. Zawsze jest podstawowym zawodnikiem – w lidze nigdy nie zszedł niżej niż 35 rozegranych meczów, choć w pierwszym roku sporo było ich w roli rezerwowego. To mówi bardzo wiele na temat roli, jaką odgrywał przy każdym z pracujących tu trenerów – od wspomnianego Sarriego, przez Carlo Ancelottiego, Gennaro Gattuso i w końcu Luciano Spallettiego. Wieczorem „PZ20” powinien czuć spokój i komfort. Nikt nie ma tu wątpliwości, że nie sprawi nikomu zawodu.

Najwięcej wymagać się będzie od Kwiczy Kwaratskelii i Victora Osimhena. A także od niewiarygodnie silnego w tych rozgrywkach kapitana Giovanniego Di Lorenzo. Polak ma po prostu zrobić to, czego wymaga od niego szkoleniowiec. Nie musi zawiązać pięciu krawatów, zaliczyć trzech asyst i „poprawić” to wszystko golem. Ma pomóc w uzyskaniu historycznego awansu. Bo w Neapolu długo wydawało się, że bardziej czeka się tu na mistrzostwo niż wyprawę do Stambułu. Ale skoro okazało się, że droga do Turcji w teorii jest łatwiejsza przez oba zespoły z Mediolanu niż wówczas, gdyby drużyna trafiła do drabinki z Manchesterem City i Realem Madryt… Ewentualne niepowodzenie żaru w neapolitańczykach nie ugasi. Ale gdyby Południe utarło dziś nosa Północy? To przecież nie jest zadanie niemożliwe do realizacji.