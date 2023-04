LUK Lublin zagra ze Ślepskiem Malow Suwałki w rewanżowym meczu, którego stawką jest dziewiąte miejsce sezonu 2022/2023 PlusLigi. W pierwszym spotkaniu górą był zespół z Podlasia (3:0). Czy siatkarze Dominika Kwapisiewicza zwyciężą również w Hali Globus? Transmisja meczu LUK Lublin - Ślepsk Malow Suwałki w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Lublinianie mogą mówić o niedosycie, bo niemal do końca rundy zasadniczej liczyli się w grze o awans do fazy play-off. Do ósmej PSG Stali Nysa stracili zaledwie punkt i musieli przełknąć gorzką pigułkę.



Rozczarowani są również siatkarze z Suwałk, którzy przegrali pięć z ostatnich sześciu meczów i ostatecznie wypadli poza najlepszą ósemkę. Z 41 punktami na koncie zajęli dziesiątą lokatę.

LUK i Ślepsk Malow we wtorkowy wieczór po raz czwarty zagrają ze sobą w obecnych rozgrywkach. W rundzie zasadniczej dwukrotnie triumfowali zawodnicy Michała Daszkiewicza, ale już w pierwszym meczu o dziewiąte miejsce lepsi okazali się suwałczanie (3:0). Czy w rewanżu będzie podobnie?



Transmisja meczu LUK Lublin - Ślepsk Malow Suwałki w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o 20:30.

