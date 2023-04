Duże zmiany w niemieckich skokach narciarskich. Do pracy wraca legendarny trener

Poprzedni sezon nie był udany dla niemieckich skoczków. Po zakończeniu sezonu doszło do bardzo dużych zmian w niemieckich reprezentacji. Do pracy ze skoczkami wrócił legendarny trener, który ma duże doświadczenie w pracy jako szkoleniowiec.

Niemcy zmienili trenera kadry B. Dotychczasowy szkoleniowiec Andreas Mitter przejął reprezentację Austrii kobiet. Jak informuje DSV, jego następcą będzie Ronny Hornschuh. Jest to postać znana fanom skoków narciarskich. Przez kilka lat był trenerem reprezentacji Szwajcarii. Za jego kadencji brązowy medal mistrzostw świata zdobył w 2019 roku Kilian Peier.

Do pracy z niemieckimi skoczkami wrócił też Werner Schuster, który w latach 2008-2019 był trenerem pierwszej reprezentacji Niemiec. Legendarny trener został trenerem-koordynatorem zespołu juniorskiego. Głównym celem przed którym stanął Schuster jest dobre przygotowanie młodych zawodników do wejścia do pierwszej reprezentacji.

Sezon 2022/2023 nie był dobry w wykonaniu niemieckich skoczków. O ile na mistrzostwach świata, w konkursie na normalnej skoczni srebro zdobył Andreas Wellinger, a brąz Karl Geiger, o tyle w Pucharze Świata najwyżej uplasował się Andreas Wellinger, który był siódmy. W konkursie drużynowym na mistrzostwach świata Niemcy byli na piątym miejscu, to samo miejsce zajęli w Pucharze Narodów.

PSZ, Polsat Sport