Wyjątkowy sezon ligowy 2022/2023 zwieńczy Gala ligowej siatkówki. Już we wtorkowy wieczór poznamy najlepszych z najlepszych, czyli Polska Liga Siatkówki przyzna kolejne Diamenty PLS, a kibice poznają najlepszą siatkarkę i siatkarza sezonu TAURON Ligi, PlusLigi i TAURON 1. Ligi. Nie zabraknie także odkryć sezonu, wyróżnień dla najlepszych obcokrajowców i trenerów. A wszystko to będzie można zobaczyć w Polsacie Sport, Polsacie Box Go i na Polsatsport.pl.

Przypomnijmy, że przed rokiem Polska Liga Siatkówki zorganizowała wyjątkowe wydarzenie – Galę z okazji swego 20-lecia. Siatkarką 20-lecia Polskiej Ligi Siatkówki wybrano Izabelę Bełcik, siedmiokrotną mistrzynię Polski i trzykrotną medalistkę mistrzostw Europy. Siatkarzem 20-lecia PLS została legenda PGE Skry Bełchatów – Mariusz Wlazły, dziewięciokrotny triumfator PlusLigi. Wręczono także specjalne "Diamenty 20-lecia PLS", które otrzymały Grupa Polsat Plus, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupa Azoty ZAK S.A. za wieloletnie wspieranie naszych rozgrywek oraz drużyn. Dodatkowo wyróżniono także sprawozdawcę 20-lecia PLS – komentatora Polsatu Sport Tomasza Swędrowskiego.

W tym roku nagrody dotyczyć będą rozgrywek 2022/2023, w których szczególnie panowie mają wyjątkowe powody do dumy – przypomnijmy, że dwie polskie drużyny zagrały w wielkim finale Champions League 20 maja w Turynie. W trakcie gali będą zatem obecni nie tylko mistrzynie i mistrzowie Polski, ale także triumfatorzy Ligi Mistrzów - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

– Pragniemy, by gala najlepszej ligowej siatkówki na stałe wkomponowała się w tradycję naszego środowiska i każdego roku była okazją do zgromadzenia najlepszych z najlepszych – podkreśla Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki. – To także doskonała okazja do wyróżnienia naszych partnerów biznesowych, bez których rozwój rozgrywek nie byłby możliwy. Dysponujemy w tym momencie wspaniałym potencjałem sportowym, zrobimy teraz wszystko, by nasze mecze były jeszcze lepszymi i bardziej atrakcyjnymi widowiskami – dodaje prezes.

W trakcie Gali wręczone zostaną kolejne Diamenty PLS oraz Złote Odznaki PLS, ogłoszone zostaną także wyniki głosowania specjalnej kapituły, która wybierze zwycięzców w kategoriach:

Siatkarka sezonu 2022/2023

Siatkarz sezonu 2022/2023

Odkrycie sezonu 2022/23 TAURON liga

Odkrycie sezonu 2022/23 – PlusLiga

Obcokrajowiec sezonu – TAURON Liga

Obcokrajowiec sezonu - PlusLiga

MVP TAURON 1. Ligi

Trener sezonu 2022/23

Odkrycie Trenerskie sezonu 2022/23

– PLS niewątpliwie jest synonimem sukcesu zawodowej ligi sportowej w Polsce – podkreślał przy okazji Gali 20-lecia Kamil Bortniczuk, minister Sportu i Turystyki. – Siatkówka jest świetnie opakowana, kapitalnie pokazywana w telewizji i przede wszystkim bardzo mocna sportowo. Jestem przekonany, że gdyby nie silny PLS nie byłoby też sukcesów reprezentacji, a z kolei te sukcesy napędzają siatkówkę ligową – dodał.

Transmisja gali PLS w Polsacie Sport, Polsacie Box Go i na Polsatsport.pl. Początek o godz. 19:50.

KN, Informacja prasowa