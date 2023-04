KSW 81: Karta walk

Czas poznać nowego mistrza KSW w kategorii półśredniej. W walce wieczoru gali w Tomaszowie Mazowieckim o wakujący tytuł zmierzą się Adrian Bartosiński (12-0, 10 KO, 1 Sub) i Artur Szczepaniak (9-1, 5 KO, 2 Sub). Natomiast w co-main evencie dojdzie do starcia dwóch uznanych kick-boxerów - Tomasz Sarara (1-1, 1 KO) skrzyżuje rękawice z Errolem Zimmermanem (0-1). Oto karta walk gali KSW 81.

Przypomnijmy, że pas mistrzowski KSW w kategorii półśredniej nie posiada właściciela od momentu, gdy organizację opuścił Roberto Soldić. W końcu nadeszła pora na wyłonienie na nowego czempiona. Od dłuższego czasu za naturalnego pretendenta do tytułu uchodził Bartosiński. "Bartos" jest niepokonany w zawodowym MMA. Do tego aż 11 z 12 wygranych pojedynków kończył przed czasem. W KSW zwyciężył do tej pory cztery walki. W ostatnim występie pokonał przez TKO byłego pretendenta Krystiana Kaszubowskiego.

ZOBACZ TAKŻE: Poważne zarzuty dla byłego zawodnika UFC. Grozi mu 10 lat więzenia

Jego przeciwnikiem na KSW 81 będzie Szczepaniak. Mieszkający i trenujący w Belgii Polak w imponującym stylu wdarł się w szeregi organizacji. Zarówno Jivko Stoimenova, jak i Briana Hooia pokonał w pierwszej rundzie. Jedyną porażkę w zawodowym MMA 26-latek z Genku poniósł cztery lata temu w starciu z Benoit St. Denisem, a zatem aktualnym zawodnikiem UFC. W sobotę Szczepaniak stanie przed życiową szansą wywalczenia tytułu mistrza KSW.

Ciekawie powinno być również w co-main evencie. W formule MMA zmierzą się dwaj świetni kick-boxerzy. Tomasz Sarara spróbuje wrócić na zwycięskie tory po porażce z Arkadiuszem Wrzoskiem. Jego rywalem będzie Errol Zimmerman. "Bonecrusher" po raz ostatni w MMA walczył w 2008 roku. Większość pojedynków w swojej bogatej sportowej karierze stoczył w kick-boxingu. Właśnie w tej formule na KSW 71 pokonał przez techniczny nokaut Marcina Różalskiego.

Ponadto na gali zobaczymy takie starcia jak m.in. Michaliszyn - Bielski, Martins - Surdyn oraz Owczarz - Kreft. Łącznie na kibiców 10 walk w formule MMA.

Karta walk gali KSW 81:

77,1 kg/170 lb: Adrian Bartosiński (12-0, 10 KO, 1 Sub) - Artur Szczepaniak (9-1, 5 KO, 2 Sub)

120,2 kg/265 lb: Tomasz Sarara (1-1, 1 KO) - Errol Zimmerman (0-1)

77,1 kg/170 lb: Igor Michaliszyn (9-2, 3 KO, 3 Sub) - Krystian Bielski (9-4, 4 KO, 1 Sub)

61,2 kg/135 lb: Werlleson Martins (17-5, 5 KO, 8 Sub) - Patryk Surdyn (7-2, 1 KO, 2 Sub)

56,7 kg/125 lb: Karolina Owczarz (5-2, 2 Sub) - Adrianna Kreft (4-0, 1 KO, 1 Sub)

77,1 kg/170 lb: Marcin Krakowiak (11-4, 5 KO, 6 Sub) - Henry Fadipe (13-9-1, 9 KO, 3 Sub)

120,2 kg/265 lb: Kamil Gawryjołek (3-0, 3 KO) - Oļegs Jemeļjanovs (11-3, 5 KO, 1 Sub)

52,2 kg/115 lb: Sofiia Bagishvili (7-2, 5 Sub) - Maria Silva (8-1, 3 KO, 3 Sub)

120,2 kg/265 lb: Filip Stawowy (9-3, 8 KO) - Marek Samociuk (4-3, 2 KO)

65,8 kg/145 lb: Jonatan Kujawa (1-0) - Josef Stummer (2-0, 1 Sub)