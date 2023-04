NHL: Obrońcy tytułu bliżej awansu do kolejnej rundy play-off

Po dwie bramki dla "Lawin" zdobyli Mikko Rantanen i Nathan MacKinnon, a po jednej - Cale Makar i J.T. Compher. Decydujący okazał się początek trzeciej tercji, gdy w odstępie 88 sekund Rantanen i MacKinnon dali prowadzenie gościom 5:3.

W końcówce Kraken wycofali golkipera Philippa Grubauera, co wykorzystał Rantanen, posyłając krążek do pustej bramki. Rozmiary porażki zmniejszył w ostatniej minucie Jaden Schwartz.

Trener drużyny z Denver Jaden Bednar wyróżnił po spotkaniu MacKinnona. "To był zawodnik, który dał różnicę, czego oczekiwaliśmy po nim w meczach o dużą stawkę, które trzeba wygrać. On grał na dużej prędkości, wyróżniał się walecznością, a kiedy dostał krążek, trudno było mu go odebrać".

Mecz numer 4 odbędzie się w poniedziałek również w Seattle.

Wszystkie pozostałe sobotnie spotkania także zakończyły się zwycięstwami gości, ale po dogrywkach. New York Rangers przegrali z New Jersey Devils 1:2, lecz w play off wciąż są lepsi 2-1. Ubiegłoroczni finaliści Tampa Bay Lightning ulegli Toronto Maple Leafs 3:4. W play off "Klonowe Liście" objęły prowadzenie 2-1. Z kolei Winnipeg Jets przegrali 4:5 z Vegas Golden Knights, którzy w rywalizacji o awans do półfinału Konferencji Zachodniej prowadzą 2-1.

psz, PAP