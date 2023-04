Niespodzianka w finale turnieju ATP w Banja Luce. Drugi tytuł w karierze Lajovicia

Lajovic zajmuje dopiero 70. miejsce w światowym rankingu, ale w ostatnich dniach grał bardzo dobrze. W ćwierćfinale niespodziewanie wyeliminował lidera listy ATP Serba Novaka Djokovica.

ZOBACZ TAKŻE: Duńczyk ponownie najlepszy w Monachium! Drugi triumf z rzędu

W finale również nie był faworytem, bowiem jego rywal zajmuje szóste miejsce w światowym zestawieniu. Niedzielny mecz lepiej rozpoczął jednak niżej notowany tenisista, któremu jedno przełamanie wystarczyło, by wygrać premierową odsłonę. Później co prawda Rublow wyrównał stan rywalizacji, ale w decydującej partii to Lajovic był minimalnie lepszy.

To druga wygrana Serba z Rosjaninem w turniejach rangi ATP. Wcześniej pokonał go także w chorwackim Umag, gdzie później zdobył jedyny do tej pory tytuł.

Dzięki niedzielnemu zwycięstwu Lajovic w najnowszym notowaniu światowego rankingu awansuje na 40. miejsce.

Turniej ATP w Banja Luce, największym serbskim mieście w Bośni i Hercegowinie, odbywa się po raz pierwszy, a jego gwiazdą miał być właśnie Djokovic. Dotychczas zawody miały rangę challengera ATP.

Wynik finału:

Dusan Lajovic (Serbia) - Andriej Rublow (Rosja, 2) 6:3, 4:6, 6:4.