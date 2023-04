Absolutne szaleństwo w Turcji! Polski bramkarz stracił... garderobę (WIDEO)

Szumski Polskę opuścił w styczniu 2021 roku. Przeniósł się wtedy z Rakowa Częstochowa do zespołu BB Erzurumspor, który występował w tureckiej Super Lig. Przygoda bramkarza w nowym państwie nie zaczęła się zbyt obiecująco. Jego drużyna spadła z ligi, ponieważ do utrzymania zabrakło jej zaledwie jednego punktu. Po kolejnym sezonie spędzonym w Erzurum, Szumski dołączył do Samsunsporu.

I z tym klubem osiągnął zdecydowanie jeden z największych sukcesów w swojej karierze. Na kilka kolejek przed zakończeniem bieżącej kampanii zespół z północnej Turcji jest już pewien awansu do Super Lig. Szumski walnie przyczynił się do uzyskania promocji, strzegąc bramki Samsunsporu we wszystkich 32 ligowych starciach. Do tego 31-latek może pochwalić się trzynastoma czystymi kontami.

Kiedy arbiter spotkania z Keciorengucu, które Szumski i spółka wygrali 4:1, zagwizdał po raz ostatni, na boisku niemal natychmiast pojawili się fani ekipy z Samsun. Zapanowała ogromna radość. Polski bramkarz w wyniku tej euforii stracił garderobę. Został też solidnie wyściskany przez miejscowych sympatyków.

😅 Y. Samsunspor kalecisi Jakub Szumski'nin forması kapış kapış! #SporTotoBirinciLig pic.twitter.com/1puaHKN5QU — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 23, 2023

Do tej pory były młodzieżowy reprezentant Polski w najwyższej tureckiej dywizji rozegrał dwadzieścia spotkań. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym sezonie będzie mógł znacząco poprawić ten rezultat.