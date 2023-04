Wiemy, co z przyszłością gwiazdy Chemika Police. Będzie wielki powrót?

Urodzona w 1988 roku siatkarka trafiła do Polic przed sezonem 2020/2021. Lista jej sukcesów z zespołem Chemika jest naprawdę imponująca, a znajdują się na niej dwa złote medale Tauron Ligi oraz dwa zdobyte Puchary Polski.

W tym roku policzanki zawiodły jednak swoich kibiców, odpadając z play-offów już na etapie ćwierćfinałów. Tam za mocna okazała się ekipa Grot Budowlanych Łódź. Na osłodę wielokrotnym mistrzyniom kraju pozostała zwycięska rywalizacja o piąte miejsce z Energą MKS Kalisz. Rewanżowe starcie z drużyną z Kalisza mogło być dla Brakocević-Canzian ostatnim w koszulce Chemika.

- Wróbelki ćwierkają, że wybiera ponownie kierunek włoski - powiedziała komentująca ten mecz na antenie Polsatu Sport Joanna Kaczor-Bednarska.





Jeżeli taki scenariusz by się ziścił, byłby to dla Serbki powrót na Półwysep Apeniński. Siedem lat temu występowała bowiem w zespole Imoco Conegliano, a kampanię 2019/2020 spędziła w drużynie Igor Gorgonzola Novara. Warto przypomnieć, że Brakocević-Canzian to także wielokrotna reprezentantka swojego kraju. Z reprezentacją Serbii wygrała m.in. mistrzostwa Europy w 2011 roku. Na igrzyskach w Rio de Janeiro wywalczyła wraz z koleżankami srebrne medale.