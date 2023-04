Zmarł amerykański medalista olimpijski. Miał 101 lat

W trakcie igrzysk w Londynie brązowy medal dał mu skok na odległość 7,54 m.

"W miarę upływu lat akceptowałem to trzecie miejsce, jakby było pierwsze" - powiedział Douglas w jednym z wywiadów w 2021 roku.

Uprawiał także futbol amerykański i był jednym z pierwszych czarnoskórych graczy drużyny Uniwersytetu Pittsburgh.

W ubiegłym roku na cześć lekkoatlety nazwano jedną z ulic w zachodniej Filadelfii.

Kiedy miał 14 lat, poznał Jessego Owensa, legendarnego amerykańskiego sprintera i skoczka w dal, który zdobył cztery złote medale igrzysk w Berlinie w 1936 roku. Owens przemawiał w szkole podstawowej w pobliżu dzielnicy Hazelwood, gdzie dorastał Douglas.

"Codziennie modliłem się, aby stanąć na podium i dostać się do drużyny olimpijskiej" - wspominał Douglas, dodając, że Owens objął go i powiedział, żeby zdobył też wykształcenie, zachęcał do pójścia na studia.

Douglas ostatecznie zrealizował oba cele - wystąpił z powodzeniem w igrzyskach olimpijskich i ukończył wyższą uczelnię.

