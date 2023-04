Znamy pierwszego finalistę włoskiej SuperLega! Itas Trentino górą w półfinale

Obie ekipy przystąpiły do piątej odsłony półfinału niezwykle zmotywowane, ale to goście lepiej rozpoczęli mecz. Podopieczni Massimo Bottiego dominowali w każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła i pewnie wygrali inauguracyjną partię do 18. Decydujący punkt zdobył skutecznym zbiciem Edoardo Caneschi.

ZOBACZ TAKŻE: Niebezpieczna sytuacja w TAURON Lidze. To mogło skończyć się kontuzją!

Miejscowi obudzili się z początkiem drugiego seta. Od stanu 10:10 zaczęli budować sobie przewagę, której nie oddali już do samego końca, zwyciężając do 20. Na szczególne słowa uznania zasłużył Alessandro Michieletto, który dobrze spisywał się w ofensywie.

W trzecim secie dominacja zawodników Trentino była jeszcze bardziej widoczna. Kiedy gospodarze prowadzili już 19:12 stało się jasne, że nie wypuszczą tej partii z rąk. Zwycięstwo w tej odsłonie zapewnił graczom z Trydentu skuteczny atak Daniele Lavii (25:17).

Czwarty set to było już przysłowiowe postawienie kropki nad "i". Marko Podrascanin i spółka rozpoczęli granie od wyniku 3:0 i spokojnie kontrolowali boiskowe wydarzenia. Graczy trenera Bottiego stać było jedynie na pojedyncze przebłyski. Ostatecznie Trentino wygrało tę partię do 19 i zameldowało się w wielkim finale.

Itas Trentino - Gas Sales Bluenergy Piacenza 3:1 (18:25, 25:20, 25:17, 25:19)

Stan rywalizacji do trzech zwycięstw - 3:2 dla Itas Trentino