Zmiany w polskim klubie siatkarskim! Nowy trener i sześciu graczy, odejdzie czołowy zawodnik

Olimpia Sulęcin w obecnym sezonie zdołała utrzymać się w Tauron 1. Lidze. Zajęła trzynaste miejsce, tuż nad strefą spadkową, z solidną przewagą ośmiu oczek nad zespołem Krispol Września. Dla klubu z Sulęcina to jednak wynik poniżej oczekiwań. Kilku czołowych graczy na przestrzeni sezonu borykało się z kontuzjami, a końcówka rozgrywek przyniosła serię porażek. W najbliższym czasie w drużynie dojdzie do wielu zmian.





W przyszłym sezonie trenerem Olimpii nie będzie już Łukasz Chajec. Był zawodnik, a później szkoleniowiec tego klubu, teraz obejmie funkcję dyrektora sportowego. Zajmie się kwestiami organizacyjnymi, finansowymi oraz szkoleniowymi. Jak poinformowała gazetalubuska.pl, jego miejsce na ławce trenerskiej zajmie osoba z bogatym doświadczeniem w pracy z młodzieżą, nawet na poziomie reprezentacji Polski. Nowy szkoleniowiec zwiąże się z sulęcińskim klubem rocznym kontraktem, z opcją jego przedłużenia na kolejne lata. Jego nazwisko poznamy oficjalnie pod koniec maja.

Z zespołem Olimpii rozstaną się czterej zawodnicy. Seweryn Lipiński ma trafić do PlusLigi i zasilić Cuprum Lubin. Odejście 22-letniego środkowego to spora strata, bo był on jednym z wiodących graczy drużyny – znalazł się w czołówce rankingu blokujących po fazie zasadniczej (66 punktów), do tego bardzo dobrze prezentował się w polu zagrywki (35 asów).

Z klubu odejdą również doświadczony rozgrywający Bartosz Zrajkowski, serbski przyjmujący Igor Subotić i kolejny zawodnik grający na przyjęciu – Aleksander Grzegorczyk. Tę lukę włodarze klubu planują wypełnić, ściągając sześciu nowych siatkarzy.

– Nie ukrywam, że prowadzimy rozmowy transferowe od początku roku kalendarzowego, ale na ujawnianie konkretnych nazwisk jest jeszcze za wcześnie. Podamy je do publicznej wiadomości najpóźniej po długim, majowym weekendzie, kiedy otrzymamy podpisane przez zawodników umowy – przyznał Chajec w rozmowie z Gazetą Lubuską.

RM, Polsat Sport