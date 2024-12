Rzeszowianie mogą odetchnąć z ulgą. Zwycięstwo po trudnym spotkaniu!

Siatkarze Asseco Resovii Rzeszów wygrali z Nowak-Mosty MKS Będzin 3:1 na zakończenie 15. kolejki PlusLigi. Przed rozpoczęciem tego spotkania zapowiedziano, że to ostatni mecz Pawła Zatorskiego w tym sezonie. Libero rzeszowskiej drużyny w piątek przejdzie operację.

Jeszcze przed rozpoczęciem tego spotkania doszło do bardzo nietypowej sytuacji. Na ławce trenerskiej zabrakło dotychczasowego szkoleniowca gospodarzy - Dawida Murka. Na stanowisku zastąpił go Radosław Kolanek. Okoliczności tego zdarzenia nie są jednak znane.

Później okolicznościowo pożegnano Pawła Zatorskiego. Libero Asseco Resovii od dłuższego czasu zmaga się z kontuzją i w piątek przejdzie operację biodra. Niestety, w tym sezonie na boisku już się nie pojawi.

Początek tego spotkania należał do zespołu gości (3:8). Przewaga trwała przez większość seta i wydawało się, że rzeszowianie zmierzają po pewne zwycięstwo w premierowej odsłonie. Wtem to gospodarze zaczęli punktować seriami i zupełnie niespodziewanie doprowadzili do remisu (21:21). W tej nerwowej końcówce lepsi okazali się siatkarze Tuomasa Sammelvuo, ale porażka była o krok.

Co się odwlecze, to nie uciecze. W drugiej partii lepiej prezentowali się będzinianie, ale i oni byli blisko stracenia sporej przewagi. Przez dłuższy czas gra toczyła się punkt za punkt. Od stanu 19:19 dominowali jednak gospodarze. Po godzinie gry było 1:1.

Niezrażeni porażką, rzeszowianie świetnie rozpoczęli kolejnego seta (3:7). Tym razem nie stracili koncentracji i potrafili doprowadzić sprawę do końca. Siatkarze Kolanka walczyli, ale nie byli w stanie punktować przy własnej zagrywce. Stało się jasne, że o zwycięstwo będą musieli powalczyć dopiero w czwartym secie.

Ale i w nim nie układało się po ich myśli. Goście szybko odskoczyli (3:8) i zaczęli zmierzać ku zwycięstwu za trzy punkty. Będzinianie nie zamierzali się jednak poddawać i rzucili wszystkie siły na pokład. Bardzo zbliżyli się punktowo (12:13), a później rozpoczęła się walka "na noże". W końcówce decydujący okazał się szczelny blok rzeszowskiej drużyny. To dzięki niemu udało się wygrać czwartą partię i cały mecz 3:1.

Nowak-Mosty MKS Będzin - Asseco Resovia Rzeszów 1:3 (26:28, 25:22, 19:25, 22:25)

Nowak-Mosty MKS Będzin: Dominik Depowski, Brandon Koppers, Grzegorz Pająk, Artur Ratajczak, Damian Schulz, Mateusz Siwicki - Maciej Olenderek (libero) - Mateusz Szpernalowski, Patryk Szwaradzki, Luka Tadic

Asseco Resovia Rzeszów: Bartosz Bednorz, Jakub Bucki, Klemen Cebulj, Karol Kłos, Gregor Ropret, Dawid Woch - Michał Potera (libero)