Potwierdził się najgorszy scenariusz! Koniec sezonu dla Pawła Zatorskiego

Jeden z czołowych libero PlusLigi zmuszony jest przedwcześnie zakończyć sezon 2024/25 z powodu poważnej kontuzji biodra. W meczu 15. kolejki rozgrywek przeciwko Nowak-Mosty MKS-owi Będzin, Paweł Zatorski pojawił się na boisku, co pozwoliło Resovii spełnić warunki regulaminowe, aby skorzystać z transferu medycznego i znaleźć zastępstwo za 34-latka. Niestety, w najbliższy piątek przejdzie on operację, która wykluczy go z gry na długi czas.

Reprezentant Polski zmagał się z problemami zdrowotnymi od dłuższego czasu. Teraz libero, jak i cała Resovia, muszą stawić czoła kolejnemu wyzwaniu. Okres rekonwalescencji może być długi, a nieobecność 34-latka w składzie zespołu z Rzeszowa to dla nich ogromne osłabienie. Drużyna będzie musiała poszukać nowego zawodnika, aby wypełnić lukę po doświadczonym graczu.

Paweł Zatorski dołączył do Asseco Resovii w 2021 roku i od tego czasu zdążył zdobyć z nią brązowy medal PlusLigi oraz Puchar CEV. Jego bogata kariera obejmuje również pięć mistrzostw Polski, trzy wicemistrzostwa, pięć Pucharów Polski, trzy Superpuchary Polski oraz medale Klubowych Mistrzostw Świata i Ligi Mistrzów. Z reprezentacją Polski dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo świata oraz zdobył liczne medale na mistrzostwach Europy, Pucharze Świata, Lidze Światowej i Lidze Narodów. Ostatnim sukcesem 34-latka było srebro na igrzyskach olimpijskich.

Ostatni występ Pawła Zatorskiego w tym sezonie w materiale wideo poniżej: