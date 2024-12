Sokół Mogilno z trzecim zwycięstwem w Tauron Lidze! Zacięty mecz w Bydgoszczy

Pierwszy set przebiegł pod zupełne dyktando gościń. Zdominowały swoje rywalki i zasłużenie odniosły zwycięstwo w premierowej odsłonie. W drugiej zapowiadało się na podobny scenariusz, lecz po kilkunastu akcjach gospodynie wyraźnie wzięły się do pracy. Nie tylko wyrównały stan punktowy, udało im się również doprowadzić do remisu w całym meczu.

Gdy wszystko rozpoczynało się od nowa, z lepszej strony ponownie zaczęły pokazywać się siatkarki z Mogilna. Grały podobnie jak w pierwszym secie - spokojnie, skutecznie, a przede wszystkim konsekwentnie. Dzięki temu to one wyszły na prowadzenie w tym spotkaniu.

W ostatniej partii emocje stały na naprawdę wysokim poziomie. Oba zespoły nie odpuszczały, a to doprowadziło do nerwowej końcówki. W niej chłodniejszą głowę zachowały gościnie i to one mogły zacząć się cieszyć z końcowego triumfu.

Dzięki tej wygranej zawodniczki beniaminka awansowały na 10. miejsce w tabeli Tauron Ligi. Mają trzy zwycięstwa i dziewięć punktów na koncie. Na ostatnie, zagrożone spadkiem miejsce, spadła Energa MKS Kalisz.

(18:25, 26:24, 18:25, 24:26)

Metalkas Pałac Bydgoszcz: Svitlana Dorsman, Marta Łyczakowska, Wiktoria Makarewicz, Pola Nowakowska, Natalia Sidor, Dominika Witowska - Monika Jagła (libero) - Ewelina Franz, Wiktoria Paluszkiewicz, Oliwia Ziółkowska

Sokół & Hagric Mogilno: SandraSandra Barambas, Paulina Brzoska, Ivana Jeremic, Katarzyna Nowak, Wiktoria Przybyło, Aleksandra Szczepańska - Karolina Pancewicz (libero) - Agnieszka Cur-Słomka, Natalia Gajewska, Julita Rafałko, Sandra Świętoń.