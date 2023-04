PZPN zapłaci Niemcom za towarzyski mecz. Rekordowa kwota dla rywala Polaków

To już pewne! Reprezentacja Polski zmierzy się z Niemcami w towarzyskim meczu. Spotkanie odbędzie się 16 czerwca na PGE Narodowym, a kibice z pewnością będą chcieli zobaczyć swoich ulubieńców w starciu z czołową europejską reprezentacją.

We wtorek okazało się, że tym co może zatrzymać niektórych fanów w domu są ceny biletów na to spotkanie, które znacznie wzrosły. Wejściówki pierwszej kategorii kosztują 280 złotych, z kolei druga i trzecia kategoria to kolejno - 210 i 140 złotych. Bilet rodzinny to koszt rzędu 180 złotych. Dla porównania bilety na mecze z Albanią kosztowały kolejno - 240, 180, 120 oraz 160 złotych w odpowiednich kategoriach.



Wysokie koszty biletów na mecz faktycznie rozwścieczyły fanów, ale o powodach takiej polityki cenowej powiedzieli w rozmowie z Interią prezes związku oraz sekretarz generalny.



- Same opłaty organizacyjne to kilka milionów złotych, a do tego dochodzi koszt sprowadzenia tak utytułowanego rywala. Dlatego musieliśmy podnieść ceny biletów - wytłumaczył Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN.



Koszt sprowadzenia rywala takiej klasy według informacji Interii wynosi blisko 650 tys. złotych, czyli nieco mniej niż 3 miliony złotych. W tej kwocie mają zawrzeć się wszelkie koszty przelotu i zakwaterowania Niemców w Polsce. Tym samym będzie to rekordowy mecz pod tym względem w wykonaniu Biało-Czerwonych.

PI, Polsat Sport