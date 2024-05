Mecz niewykorzystanych szans. Borussia o krok od finału Ligi Mistrzów

Borussia Dortmund pokonała na swoim boisku ekipę Paris Saint-Germain 1:0 w pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów. Piłkarze obu ekip nie byli w stanie wykorzystać wielu stworzonych przez siebie okazji do zdobycia bramki.

Gra na początku meczu była dość wyrównana. Obie ekipy prezentowały zbliżony poziom i potrafił stworzyć kilka groźnych akcji pod bramką oponentów. Z czasem jednak kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami zaczęli przejmować gospodarze. Dobra gra piłkarzy niemieckiego zespołu doprowadziła do otwarcia wyniku spotkania w 36. minucie.

To właśnie wtedy świetnym długim podaniem popisał się Nico Schlotterbeck. Celnie dograną futbolówkę bez problemu opanował Niclas Fullkrug. Niemiecki napastnik spojrzał jeszcze, jak ustawiony był bramkarz paryskiej ekipy, a następnie umieścił piłkę w bramce gości. Nie był to koniec problemów mistrzów Francji. Przed końcem pierwszej połowy z powodu kontuzji boisko musiał opuścić Lucas Hernandez, którego miejsce zajął Lucas Beraldo.

Warto zaznaczyć, że przed przerwą ekipa z Zagłębia Ruhry mogła prowadzić dwiema bramkami. Świetną okazję do podwyższenia prowadzenia miał bowiem Marcel Sabitzer. Austriak nie wykorzystał jednak szansy, przez co piłkarze schodzili do szatni przy jednobramkowej przewadze Borussii.

Po zmianie stron goście rzucili się do ataku. Już chwilę po rozpoczęciu drugiej połowy blisko doprowadzenia do remisu byli najpierw Kylian Mbappe, a następnie Achraf Hakimi. Obaj zawodnicy w tej samej akcji obili słupki bramki Borussii. Zaledwie kilka minut później Fabian Ruiz nie był w stanie wykorzystać bardzo dobrego dośrodkowania.

Na około dziesięć minut przed końcem podstawowego czasu gry zawodnicy ekipy ze stolicy Francji ponownie prawie doprowadzili do wyrównania. Tym razem okazję zmarnował Ousmane Dembele. Piłkarze klubu rywalizującego na co dzień w Bundeslidze do ostatniego gwizdka przetrwali ataki PSG.

Mecz ostatecznie zakończył się triumfem niemieckiej drużyny 1:0. Rewanżowe starcie półfinałowe zostanie rozegrane w Paryżu. Mecz, który zadecyduje o tym, która ekipa pojawi się w finale Ligi Mistrzów, odbędzie się we wtorek 7 maja.

Borussia Dortmund - PSG 1:0 (1:0)

Bramka: Niclas Fullkrug 36