Wszystko rozstrzygnie się w Madrycie! Hit Ligi Mistrzów na remis

Za nami pierwsze spotkanie półfinałowe tej edycji Ligi Mistrzów. Na Allianz Arena w Monachium Bayern zremisował z Realem Madryt 2:2. Ten wynik oznacza, że losy awansu do finału prestiżowych rozgrywek rozstrzygnie rewanż, który zostanie rozegrany 8 maja na Santiago Bernabeu. Poniżej skrót meczu Bayern - Real.

Początek spotkania należał do gospodarzy. Już w pierwszej akcji meczu świetnie podanie od Harry'ego Kane'a otrzymał Leroy Sane. Ze strzałem reprezentanta Niemiec z łatwością poradził sobie jednak Andrij Łunin. Bayern nie poprzestawał i kontynuował działania ofensywne. W dziewiątej minucie gry Kane próbował przelobować bramkarza Realu uderzeniem z połowy boiska. Piłka przeleciała nad poprzeczką.

ZOBACZ TAKŻE: Wielka gwiazda nie zagra na Euro 2024. Wymowne słowa selekcjonera

"Die Roten" atakowali, ale bez efektu w postaci gola. Cofnięci od początku meczu "Królewscy" w końcu odpowiedzieli. I to skutecznie. W 24. minucie spotkania fantastycznym podaniem popisał się Toni Kroos. Pomocnik Realu zagrał idealnie w tempo do wychodzącego na wolne pole Viniciusa Juniora. Brazylijczyk znalazł się w sytuacji "sam na sam" z Manuelem Neuerem, którą z zimną krwią wykorzystał.

Do końca pierwszej połowy nie oglądaliśmy już stuprocentowych sytuacji podbramkowych. Tuż przed przerwą Kane minimalnie chybił z rzutu wolnego. Piłkarze zeszli na przerwę przy wyniku 1:0 dla gości ze stolicy Hiszpanii.

Real mógł podwyższyć prowadzenie w 52. minucie gry. Groźny strzał oddał Kroos, ale dobrą interwencją popisał się Neuer. Chwilę później Bawarczycy odpowiedzieli i zrobili to w najlepszy możliwy sposób. Wielka w tym zasługa Leroya Sane, który przeprowadził indywidualną akcję prawym skrzydłem. Następnie zszedł z piłką w głąb pola karnego i uderzył mocno oraz precyzyjnie przy bliższym słupku. Futbolówka zatrzepotała w siatce.

Kilkadziesiąt sekund później Lucas Vazquez sfaulował w swoim polu karnym Jamala Musialę. Sędzia bez wahania wskazał na 11. metr. Do rzutu karnego podszedł Kane. Anglik ze stoickim spokojem zdobył bramkę i dał prowadzenie swojemu zespołowi. Kolejne minuty to kolejne akcje ofensywne obu ekip. Bayern próbował podwyższyć prowadzenie, a Real wyrównać. Jednym i drugim brakowało jednak kropki nad "i".

W końcu nadeszła 82. minuta. Prezentujący się słabo w tym meczu Kim Jin Mae zahaczył we własnej "szesnastce" Rodrygo. Aribter podyktował rzut karny. Do piłki podszedł Vinicius Junior. Brazylijczyk uderzył bardzo pewnie i doprowadził do remisu. Więcej goli na Allianz Arena tego wieczoru już nie zobaczyliśmy. Mecz zakończył się remisem. Rewanż zostanie rozegrany 8 maja w Madrycie.

Bayern Monachium - Real Madryt 2:2 (0:1)

Bramki: Sane 53, Kane 57 (rz.k.) - Vinicius Jr 24, 83 (rz.k.)

Skrót meczu Bayern - Real