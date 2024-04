Pierwsza połowa ułożyła się po myśli piłkarzy klubu ze stolicy Hiszpanii. W 24. minucie wynik spotkania otworzył Vinicius Junior, który wykorzystał świetne podanie Toniego Kroosa. Zawodnicy schodzili na przerwę przy jednobramkowym prowadzeniu podopiecznych Carlo Ancelottiego.

Po zmianie stron gospodarze ruszyli do ataku. W 53. minucie wynik spotkania wyrównał Leroy Sane. Następnie w 57. minucie na listę strzelców wpisał się Harry Kane. Anglik bez większych problemów wykorzystał rzut karny. Nie był to jednak koniec emocji w tym półfinale. Na siedem minut przed końcem podstawowego czasu gry z jedenastego metra do bramki Bayernu trafił Vinicius Junior. Starcie ostatecznie zakończyło się wynikiem 2:2. W załączonym materiale prezentujemy skrót meczu Bayern Monachium - Real Madryt.

Rewanż w Madrycie odbędzie się w środę 8 maja.

Bayern Monachium - Real Madryt. Skrót meczu (WIDEO)