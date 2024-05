Borussia Dortmund - PSG. Skrót meczu

Borussia Dortmund i Paris Saint-Germain. To druga półfinałowa para tej edycji Ligi Mistrzów. Skrót meczu Borussia Dortmund - PSG.

We wtorek 30 kwietnia rozegrany został pierwszy półfinałowy mecz w tym sezonie Ligi Mistrzów. Bayern Monachium zmierzył się na swoim boisku z Realem Madryt. Żadna z ekip nie była w stanie przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę. Po bardzo wyrównanej grze mecz zakończył się remisem 2:2.

ZOBACZ TAKŻE: Wszystko rozstrzygnie się w Madrycie! Hit Ligi Mistrzów na remis

Borussia Dortmund i PSG to druga półfinałowa para w tej edycji największego europejskiego pucharu. Pierwsze spotkanie pomiędzy tymi dwoma zespołami zaplanowano na środę 1 maja w Niemczech. Rewanż w stolicy Francji ma zostać rozegrany we wtorek 7 maja. Która drużyna okaże się lepsza i zapewni sobie awans do finału Champion League?

Skrót meczu Borussia Dortmund - PSG

Polsat Sport