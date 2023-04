Startuje casting do kolejnej edycji programu „Ninja Warrior Polska”

W finale ostatniego sezonu „Ninja Warrior Polska” aż dwóch zawodników stanęło przed próbą zdobycia Góry Midoriyama. Tylko pół sekundy zabrakło, by pierwszy Polak otrzymał ten upragniony prestiżowy tytuł Ninja Warrior. Na szczęście to nadal jest możliwe, bo rusza casting do nowego sezonu sportowego show!