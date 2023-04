Transfer reprezentanta Polski potwierdzony! Trafi do znanego zagranicznego klubu

Już od pewnego czasu w mediach pojawiały się doniesienia dotyczące możliwego transferu Michała Skórasia. Lech Poznań w środę 26 kwietnia 2023 roku potwierdził, że reprezentant Polski już niedługo pożegna się z ekipą mistrza Polski. Na stronie internetowej klubu pojawiło się oficjalne oświadczenie.

"Lech Poznań oraz Club Brugge osiągnęły porozumienie w sprawie transferu definitywnego Michała Skórasia. 23-letni skrzydłowy stanie się formalnie piłkarzem belgijskiego klubu 1 lipca i wtedy zacznie go obowiązywać czteroletni kontrakt" - można przeczytać.

Swój transfer do belgijskiego klubu skomentował także sam Skóraś.

- Miałem okazję niedawno odwiedzić ten klub, cała baza treningowa robi spore wrażenie i uznałem, że w tym momencie będzie to dla mnie najlepszy wybór. Na pewno będzie to miejsce, w którym będę miał okazję do dalszego podwyższania swoich umiejętności. Lech ukształtował mnie piłkarsko, za co jestem niezmiernie wdzięczny. Jeszcze do końca sezonu będę chciał pokazać się w Kolejorzu z jak najlepszej strony, ale już teraz chciałbym bardzo podziękować wszystkim kibicom i osobom związanym z Lechem, którzy trzymali za mnie kciuki i życzyli mi jak najlepiej. Wciąż chętnie będę odwiedzał Bułgarską, bo to wciąż jest mój piłkarski dom - powiedział 23-latek, cytowany na stronie internetowej poznańskiego klubu.

ℹ️ Ponad 100 meczów w 🔵⚪️ barwach, mistrzostwo Polski, ćwierćfinał #UECL, debiut w reprezentacji Polski i gra na Mundialu ✅



Lech Poznań oraz Club Brugge osiągnęły porozumienie w sprawie transferu Michała Skórasia. Skrzydłowy stanie się piłkarzem belgijskiego klubu 1 lipca. pic.twitter.com/Z2QSSbp3rv — Lech Poznań (@LechPoznan) April 26, 2023

Skóraś jest wychowankiem Lecha Poznań. W sumie w barwach ekipy ze stolicy Wielkopolski wystąpił w 126 spotkaniach, w których strzelił 20 goli i zaliczył 11 asyst. Z "Kolejorzem" w sezonie 2021/2022 sięgnął po mistrzostwo Polski. Na swoim koncie ma także cztery występy w drużynie narodowej. Zagrał między innymi na mistrzostwach świata w Katarze.

Club Brugge, do którego niedługo dołączy Skóraś, jest belgijskim zespołem, często występującym w Lidze Mistrzów. W obecnej edycji największego europejskiego pucharu drużyna z Brugii doszła do 1/8 finału, gdzie została wyeliminowana z rywalizacji przez Benfikę.