Iga Świątek poznała rywalkę w II rundzie turnieju WTA w Madrycie

Zajmująca 92. miejsce w rankingu Grabher łatwo wygrała pierwszego seta, a w drugim prowadziła już 4:1, gdy notowana o 19 miejsc wyżej Bułgarka złapała drugi oddech i doprowadziła do tie-breaka. W nim minimalnie lepsza okazała się Austriaczka i to ona będzie rywalką Świątek w drugiej rundzie. To będzie ich pierwszy pojedynek w imprezie WTA.

Wcześniej w środę do drugiej rundy awansowała Magdalena Fręch, która pokonała Włoszkę Jasmine Paolini 6:2, 6:3. Jej kolejną rywalką będzie rozstawiona z "trójką" Amerykanka Jessica Pegula.

Podobnie jak Świątek, w drugiej rundzie madryckiej imprezy grę rozpocznie rozstawiona z numerem 17 Magda Linette. Zmierzy się w niej albo z 80. na liście WTA Czeszką Marketą Vondrousovą, albo ze 119. Hiszpanką Mariną Bassols Riberą.

RI, PAP