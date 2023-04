MotoGP wraca do Europy! Transmisja TV i stream online

Po amerykańskich wojażach, MotoGP wraca do Europy. Tradycyjnym, pierwszym przystankiem na starym kontynencie jest GP Hiszpanii, które odbywa się na torze Jerez. Tor ten jest papierkiem lakmusowym dla każdego producenta, szczególnie biorąc pod uwagę, że już w poniedziałek, zawodnicy będę mieli okazję, pierwszy raz w tym sezonie, testować nowe części do maszyn. Czy to coś zmieni w stawce? Zobaczymy…