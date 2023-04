NHL: Ekipa z Las Vegas pierwszą w drugiej rundzie play off

Hokeiści Vegas Golden Knights pokonali na własnym lodowisku Winnipeg Jets 4:1 i wygrywając serię play off 4-1 zostali pierwszą drużyną, która awansowała do drugiej rundy rywalizacji o Puchar Stanleya.

Gospodarze świetnie rozpoczęli spotkanie i już w 50. sekundzie objęli prowadzenie, kiedy po sprytnym rozegraniu krążka z bliska do bramki rywali skierował go Chandler Stephenson.

Jeszcze lepiej zaczęli miejscowi drugą tercję, gdyż Mark Stone podwyższył ich prowadzenie na 2:0 w 42. sekundzie. Po kolejnych ośmiu minutach gry było już 4:0, a drugiego gola tego dnia uzyskał Stephenson, który wykorzystał okres gry w przewadze swojej drużyny, i losy meczu były praktycznie rozstrzygnięte. W trzeciej tercji Kyle Connor zdobył honorową bramkę dla gości.

"Myślę, że to był nasz najlepszy jak dotychczas hokej, niemal idealny mecz. Ale jednocześnie mamy świadomość, że musimy się jeszcze poprawić, bo granie "na maksa" w pierwszej rundzie play off może nie wystarczyć w kolejnych" - ocenił szkoleniowiec "Złotych Rycerzy" Bruce Cassidy.

Rywalem jego zespołu w półfinale zachodniej połowy drabinki będą hokeiści Edmonton Oilers lub Los Angeles Kings. Na razie "Nafciarze" prowadzą 3-2.

Również w sześciu pozostałych parach 1. rundy play off aktualny stan rywalizacji to 3-2.

Ciekawy przebieg ma derbowa rywalizacja New Jersey Devils z New York Rangers. W czwartek "Diabły" wygrały przed swoimi kibicami 4:0 i objęły prowadzenie 3-2. Było to ich trzecie z rzędu zwycięstwo w tej serii.

Czech Ondrej Palat otworzył wynik już w 39. sekundzie gry. Później w rolach głównych wystąpili fiński napastnik Erik Haula, który zdobył dwa gole, w tym drugiego posyłając krążek do pustej bramki rywali, i zaliczył asystę, oraz bramkarz Akira Schmid, który obronił wszystkie 23 strzały graczy Rangers. 22-letni Szwajcar to dopiero drugi golkiper, który w tegorocznym play off zachował czyste konto.

O przewadze Devils świadczy fakt, że bramkarz rywali Igor Szestierkin skutecznie interweniował aż 39 razy.

W innym meczu Toronto Maple Leafs ulegli Tampa Bay Lightning 2:4, ale w serii play off prowadzą 3-2.

Ekipa "Klonowych Liści" nie przeszła do kolejnej rundy w play off od 2004 roku, m.in. w poprzednim sezonie przegrała z... Lightning 3-4. Od 2018 roku hokeiści z Toronto mają bilans 0-10 w meczach, w których mogli wyeliminować przeciwnika w walce o Puchar Stanleya

KN, PAP