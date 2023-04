To będzie wstrząs w świecie MMA? Może dojść do fuzji dwóch dużych organizacji

Świat MMA obiegły informacje o zaskakującej fuzji, do jakiej może dojść między dwiema czołowymi organizacjami. Jak poinformował Todd Atkins, Professional Fighters League jest blisko kupienia Bellatora. Transakcja miałaby zostać dopięta przed końcem 2024 roku.

Nieoczekiwane wieści amerykański dziennikarz przekazał w swoim programie "Todd Atkins Show". Jak podkreślił, PFL ma przejąć Bellatora, a następnie stopniowo "wchłaniać" go w swoje struktury.

"Zaryzykuję, więc jeśli to się nie wydarzy, możecie mnie zroastować, ale jestem tego dość pewny. PFL jest blisko kupienia Bellatora. Wszystko zaczyna się układać, potem zostanie do ogłoszone. [..] Bellator ma w 2024 roku rozszerzyć swoje wpływy w Europie, a następnie PFL go wchłonie. Nie wiadomo więc, kiedy Bellator przestanie się tak nazywać. Umowa kupna jest już jednak bardzo blisko" - powiedział Atkins w swoim programie.

PFL finalizing deal to purchase Bellator https://t.co/cGBx43sFmm via @YouTube — The Todd Atkins Show 🥋 (@ToddAtkinsMMA) April 27, 2023

Warto dodać, że prezydentem Bellatora od 2014 roku jest Scott Coker. 61-latek w przeszłości pełnił tę samą funkcję w organizacji Strikeforce, która w 2011 roku została sprzedana Ultimate Fighting Championship. Niewykluczone, że wkrótce kolejna organizacja zarządzana przez Cokera zostanie sprzedana innemu podmiotowi.

Bellator uznawany jest za drugą najlepszą organizację MMA na świecie zaraz po UFC. Jego zawodnikami są m.in. Piotr Niedzielski i Kamil Oniszczuk. Z kolei PFL zaznaczył swoją obecność na rynku w 2017 roku, kiedy to przejął World Series of Fighting. Rywalizacja w PFL odbywa się w formacie turniejowym, który dzieli się na sezon regularny, fazę play-off i walki o mistrzostwo. Spośród polskich zawodników najwięcej pojedynków dla PFL stoczył Marcin Held. Ponadto w organizacji walczyli m.in. Marcin Wójcik, Szymon Bajor oraz Krzysztof Jotko.

Na razie nie są znane szczegóły dotyczące potencjalnej transakcji. Niemniej jednak wiele wskazuje na to, że byłaby to największa fuzja w MMA od lat. Przypomnijmy, że w przeszłości UFC "wchłonęło" wspomniane Strikeforce oraz organizację WEC.

mtu, Polsat Sport