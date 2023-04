Znamy gospodarza MŚ koszykarzy w 2027 roku! Niespodzianka?

Podejmując decyzję FIBA była pod wrażeniem oferty. Wszystkie obiekty na turniej są już gotowe. Komunikat utrzymuje, że jest to jedno z najlepiej skomunikowanych miejsc na świecie, stolica Kataru, Dauha, ma bezpośrednie loty z większością potencjalnych 32 krajów uczestniczących. Niedawno w mieście oddano do użytku nowoczesną sieć metra i transportu publicznego, którymi można dojechać do wszystkich miejsc, związanych z turniejem w ciągu 30 minut. Dzięki temu kibice z dużym wyprzedzeniem mogą zaplanować wizytę w Katarze.

Organizowane co cztery lata mistrzostwa świata w koszykówce w tym roku zostaną rozegrane na Filipinach od 25 sierpnia do 10 września, z wyjątkiem części fazy grupowej, która odbędzie się w Japonii i Indonezji. Jednocześnie mistrzostwa świata koszykarek 2026 przypadły Niemcom, gdzie w dwóch halach w Berlinie rozegrane zostaną wszystkie mecze turnieju.

Dla gazowego emiratu to kolejne podejście do świata sportu. Sztandarową imprezą był niedawny piłkarski mundial. Do wielkich wydarzeń sportowych organizowanych przez Katar zaliczane są także mistrzostwach świata w lekkiej atletyce 2019 czy nawet w piłce ręcznej mężczyzn w 2015 roku.

Sąsiedzi Kataru na Półwyspie Arabskim też nie próżnują. Zawody Grand Prix w Formule 1 organizowane są w Bahrajnie, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich a także w Katarze. Arabia Saudyjska, organizator Rajdu Dakar od 2020 roku, rozważa możliwość przeprowadzenia futbolowego mundialu 2030, być może we współpracy z Grecją i Egiptem.

KN, PAP