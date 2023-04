Mistrz olimpijski chce wrócić do gry. Na razie na przeszkodzie stoi nadwaga

Mistrz olimpijski w zapasach z Sydney (2000) Amerykanin Rulon Gardner wrócił na matę i ma zamiar, choć w ubiegłym roku skończył 51 lat, walczyć o awans na igrzyska w Paryżu 2024. Na razie zmaga się z nadwagą, z powodu której nie mógł wystąpić w zawodach US Open.

Gardner był na liście startowej US Open, ale podczas ważenia okazało się, że przekroczył limit w kategorii ciężkiej (130 kg, 286 funtów) o 15 funtów (ok. 6,75 kg). Z podobnymi problemami Amerykanin zmagał się w 2012 roku, gdy walczył o udział w IO w Londynie. Nie wystąpił wówczas w kwalifikacjach olimpijskich w USA w Iowa City, gdy przekroczył limit wagi w swojej kategorii o 5 funtów (ok. 2,3 kg).

- Wróciłem do treningów, zamierzam dalej walczyć, ale pamiętam też o słowach siostry, która jest kardiologiem i powiedziała, że mogę na macie umrzeć. Zapasy są dla mnie ważne, ale niewarte utraty życia - powiedział Gardner, cytowany na stronie olympics.nbcsports.com

Na igrzyskach w Sydney (2000) zdobył złoty medal w stylu klasycznym w wadze ciężkiej (obowiązywał wtedy limit 130 kg), wygrywając w finale z niezwyciężonym od 1987 roku Rosjaninem Aleksandrem Karelinem. Cztery lata później w Atenach sięgnął po brąz (do 120 kg) i zakończył karierę. Miał wtedy 33 lata.

Po ośmioletniej absencji Gardner zdecydował się wrócić na matę, co było prawdziwym wyzwaniem, bo ważył aż 215 kg i wyglądał jak zawodnik sumo. Ale po kilkunastu miesiącach miał już tylko ponad 130 kg. Nie udało mu się jednak zbić wagi do wymaganych wówczas 120 kg.

Amerykanin słynął z dzielności na zapaśniczej macie i w życiu codziennym. Urodzony i wychowany na farmie w Star Valley (Wyoming), miał wiele dramatycznych momentów w życiorysie. Jako nastolatek (był najmłodszy z dziewięciorga rodzeństwa) m.in. wypadł z samochodu. Pełną grozy "przygodę" przeżył w 2002 roku, kiedy spędził 18 godzin na mrozie, gdy zgubił się podczas przejażdżki na skuterze śnieżnym. Z powodu odmrożeń stracił palec. Dwa lata później miał poważną kraksę na motocyklu.

W 2007 r. przeżył wypadek samolotowy (awionetka z trzema osobami na pokładzie spadła do wody) i po nocy spędzonej na odludziu został uratowany przez rybaka.

- Uff, kolejny raz udało mi się uciec śmierci - mówił wtedy Gardner po dotarciu na brzeg Zatoki Dobrej Nadziei.

fdz, PAP