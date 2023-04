Medal dla Polski na mistrzostwach Europy w zapasach

Szansę na pojedynek o brąz dało 22-letniemu zapaśnikowi z Raciborza zwycięstwo z Czechem Jakobem Bielesem w repesażu 9:0. Wcześniej, w 1/8 finału pokonał Szwajcara Michaela Portmana 8:0, a w ćwierćfinale zwyciężył go późniejszy srebrny medalista Francuz Ibrahim Ghanem 8:0.

"To jest coś niesamowitego. Mam brązowy medal mistrzostw Europy. Dziękuję trenerom, że postawili na mnie. Jeszcze na 2,5 tygodnia przed imprezą nie myślałem, że pojadę do Zagrzebia. Wiara czyni jednak cuda. Tak bardzo chciałem, aby dostać szansę. Ale pokonać mistrza świata, tego sobie nie wyobrażałem" - powiedział dziennikarzom Czarnecki.

Walkę o brązowy medal Czarnecki rozegrał bardzo dobrze taktycznie. Wiedział, że jego rywal to typowy pchacz. Znany jest z tego, że idzie mocno do przodu.

"Trenerzy mówili mi - jak będzie go miał w parterze, to nie próbuj wynosić, tylko kręć wózki" - relacjonował.

"Aż się nie chce wierzyć w to, co się stało. Miałem plan, aby w mistrzostwach postarać się wygrać jeden pojedynek. Rywale przecież byli starsi i silniejsi. W sukcesie pomogło mi przygotowanie motoryczne. Sukces ten dedykuję trenerom i wszystkim kibicom, którzy wierzyli we mnie" - dodał brązowy medalista czempionatu.

W finale kategorii 72 kg Ulwi Gamizade (Azerbejdżan) pokonał Ghanema przy remisie 7:7. Drugi brązowy medal przypadł Turkowi Selcukowi Canemu, który zwyciężył Ukraińca Andryja Kułyka 5:1.

Medal Czarneckiego to jedyny krążek polskich klasyków zdobyty w ME 2023.