Mocarstwowe ambicje Arki. Wzmocni ich siatkarz z PlusLigi

Chełmianie w rundzie zasadniczej nie mieli sobie równych. Wygrali wszystko, co było do wygrania. Triumfowali w 22 meczach, nie przegrywając żadnego. To jednak nie wszystko. W turnieju półfinałowym o awans do Tauron 1 Ligi, triumfowali w starciach z WKS-em Wieluń (3:0) i Eneą Energetykiem Poznań (3:0). Mimo porażki w tie-breaku z MCKiS Jaworzno znaleźli się w gronie drużyn, które zobaczymy turnieju finałowym.



Duża w tym zasługa trenera Rebzdy i jego podopiecznych, którzy w przeszłości mieli już okazję występować w PlusLidze. Mariusz Marcyniak, Jakub Peszko, Jakub Sadkowski, Patryk Szwaradzki, Kacper Popik czy Łukasz Łapszyński - ta szóstka poznała już smak rywalizacji na najwyższym szczeblu rozgrywkowym.



Podobnie jak Rusin, który ostatnie dwa sezony spędził na Carrad Enei Czarnych Radom. Mierzący 182 centymetrów wzrostu zawodnik ma zostać nowym przyjmującym Arki.

Co ciekawe, 31-latek w tym czasie zdobył jedną statuetkę MVP, ale nie z byle kim. Został najlepszym zawodnikiem spotkania z Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, zdobywając 22 punkty. Jego zespół niespodziewanie wygrał wówczas na wyjeździe 3:2.



Zanim rzeszowianin trafił do PlusLigi reprezentował barwy takich klubów jak TSV Sanok, KS Lechii Tomaszów i LUK Politechniki Lublin. Z tym ostatnim zespołem zdołał awansować na najwyższy szczebel rozgrywkowy, ale opuścił klub, przenosząc się do Radomia.

Z pewnością transfer Rusina do Chełma oznacza jedno. Arka w niedalekiej przyszłości zamierza zapukać do PlusLigi.