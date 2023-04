Porażkę w lidze powetują sobie triumfem w pucharze? "Drugi taki mecz się nie zdarzy"

Podopieczni trenera Marka Papszuna wygrali dwie poprzednie edycje Fortuna Pucharu Polski, pokonując w finale Arkę Gdynia i Lecha Poznań. Przez tegoroczne zmagania częstochowianie także przeszli jak burza, wygrywając wszystkie spotkania bez straty gola. Poprzeczka w wielkim finale ustawiona jest jednak niezwykle wysoko. Legia Warszawa udowodniła niedawno w lidze, że nie boi się Rakowa i na własnym stadionie wygrała 3:1.

- Daliśmy się zaskoczyć, ale mieliśmy też dobre momenty. Oczywiście poza pierwszą połową, w której 30 minut było grubo poniżej naszych oczekiwań i tego, co powinniśmy tutaj grać. Wierzymy, że drugi taki mecz się w tym sezonie nie zdarzy - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport Michał Świerczewski, właściciel Rakowa Częstochowa.

Spotkanie będzie miało wyjątkową oprawę, ponieważ w tym roku finał Fortuna Pucharu Polski odbędzie się przy komplecie publiczności.

- To jest absolutnie topowe doznanie z racji tego, że to jest jeden mecz, wszystko tutaj może się wydarzyć. To są ogromne emocje i niesamowita radość po zdobyciu takiego pucharu. A pamiętajmy, że będzie to wyjątkowy finał, bo pierwszy od kilku lat, który odbędzie się przy pełnym stadionie - zakończył Świerczewski.

Wtorkowy finał, w którym broniący trofeum Raków Częstochowa zmierzy się z Legią Warszawa, rozpocznie się o godzinie 16:00 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Spotkanie poprowadzi sędzia Piotr Lasyk z Bytomia. Mecz będzie transmitowany przez Polsat Sport i Polsat, które dodatkowo dostępne są także w streamingu internetowym Polsat Box Go oraz Polsat Go. Początek przedmeczowego studia w Polsacie Sport już o godzinie 14:00.

RI, Polsat Sport