Utalentowany pięściarz oskarża trenerów. "Prawie zniszczyli mi życie"

Zanim Aliu przeszedł na zawodowstwo, był niezwykle utalentowanym zawodnikiem w boksie olimpijskim. W 2016 roku sięgnął nawet po brązowy medal mistrzostw Europy. Tuż przed kwalifikacjami do igrzysk w 2020 roku jego trenerzy postanowili jednak, że pięściarz powinien walczyć w niższej kategorii wagowej. Keni Aliu miał w krótkim czasie schudnąć o 14 kilogramów.

- Na początku stwierdziłem, że nie ma mowy, ale ugiąłem się ze względu na presję, jaką na mnie nałożono. Trener potrafił poprosić mnie o podciągnięcie koszulki, następnie łapał za dolną część brzucha i mówił, że spokojnie mogę zrzucić z tego 10 kilogramów sadełka. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nigdy nie wytłumaczyli mi, dlaczego powinienem nagle zejść do kategorii 81 kg - powiedział Aliu w rozmowie z "Helsingin Sanomat".

Fiński pięściarz podczas odchudzania jadł tylko jeden pełny posiłek i kilka drobnych przekąsek dziennie. Błyskawicznie zszedł do 83 kilogramów, ale wtedy jego organizm zaczął się buntować. Nie było w tym nic dziwnego - Aliu miał w tym czasie 15 treningów w tygodniu.

- Popadłem w zaburzenia odżywania. W pewnym momencie poziom mojej tkanki tłuszczowej zmalał do 3,7 proc. Pojawiły się zawroty głowy, przemęczenie, brak motywacji, zaburzenia rytmu serca, a w końcu także depresja. Nie miałem siły wstać z łóżka. Tylko praca w siłach obronnych Finlandii sprawiała, że wychodziłem rano z łóżka - zdradził sportowiec.

Keni Aliu zrezygnował w końcu z boksu i... zaczął błyskawicznie tyć. W pewnym momencie ważył prawie 120 kilogramów.

- Przez ponad rok w ogóle nie trenowałem, za to przyjmowałem więcej kalorii, niż w trakcie kariery. Nigdy nie mogłem jeść tego, na co mam ochotę, więc ta pozorna wolność szybko doprowadziła mnie do kolejnych kłopotów. Zdałem sobie z tego sprawę dopiero kiedy stanąłem któregoś dnia przed lustrem i zacząłem się zastanawiać, co robię z moim życiem - przyznał uczciwie Fin.

Utalentowany pięściarz dodał, że ma ogromny żal do trenerów, którzy odwrócili się od niego w chwili, gdy najbardziej potrzebował pomocy.

- Wszyscy mnie wspierali i poklepywali po plecach, gdy osiągałem sukcesy, ale nikogo nie było przy mnie, kiedy nie mogłem już boksować z powodu fatalnego stanu zdrowia. To bardzo przykre. W boksie olimpijskim jest jednak wielu sportowców i gdy któryś z nich ma problemy, odstawia się go na boczny tor i skupia na innych - skomentował Aliu.

Wybawieniem dla Fina było przejście na zawodowstwo, które zaproponowała mu grupa Elite Boxing z Kirkkonummi. Pod okiem legendy fińskiego boksu, Amina Asikainena (byłego mistrza European Boxing Union w wadze średniej) Keni Aliu odzyskał radość z życia i uprawiania sportu. Postawił sobie za cel zdobycie pasa mistrza Europy w ciągu najbliższych czterech lat. Pięściarz dodał również, że złe doświadczenia z przeszłości sprawiają, że stał się jeszcze silniejszy.

- O ludziach, którzy bez żadnych problemów dostali się na szczyt, dość szybko się zapomina. O tych, którzy upadli, byli na dnie, ale wstali z kolan i wspięli się na szczyt, pamięta się zawsze - zakończył Aliu.

Fin po przejściu na zawodowstwo stoczył dwie walki. W debiucie pokonał na punkty Bułgara Milena Paunova, w drugim starciu wygrał przez TKO z Damianem Szewczykiem.

RI, Polsat Sport