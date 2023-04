Bartosz Łosiak i Michał Bryl zagrają o brązowy medal turnieju w Uberlandii

Polacy mieli z Czechami rachunki do wyrównania, gdyż to właśnie oni wyeliminowali naszych zawodników miesiąc temu w Tepic w 1/8 finału oraz pokonali ich w półfinale mistrzostw Europy w Monachium w ubiegłym roku.

Półfinałowy mecz otworzył as serwisowy Bartosza Łosiaka. Obie pary twardo walczyły o pierwsze piłki, ale to Biało-Czerwoni po skutecznych atakach Michała Bryla odskoczyli na dwupunktowe prowadzenie przy stanie 4:2. Dwa świetne zagrania Łosiaka powiększyły dystans do czterech punktów (9:5) i tak naprawdę od tego momentu rozpoczęła się pełna dominacja Polaków na boisku. Imponujący atak Bartosza Łosiaka i jego as serwisowy powiększyły przewagę (13:7), a koncertowa gra naszych zawodników pozwoliła szybko rozstrzygnąć pierwszą partię na korzyść Biało-Czerwonych. Seta zamknęła kiwka Michała Bryla (21:13).

Druga partia rozpoczęła się od prowadzenia 4:0 Czechów przy serwisie Ondreja Perusica. Polacy poprosili o czas i zniwelowali - na chwilę - dystans do jednego punktu po asie serwisowym Bryla (4:3), kolejne dwie akcje padły łupem rywali, którzy odrodzili się i utrzymywali trzypunktową przewagę do stanu 10:7. Wówczas trzy skuteczne akcje Biało-Czerwonych doprowadziły do remisu 10:10. Niestety, Schweiner dwukrotnie zablokował Bryla i coś zacięło się w grze naszych zawodników. Przy serwisie Schweinera, Czesi odskoczyli na 16:11. I choć Biało-Czerwoni walczyli o odrobienie strat i obronili dwie piłki setowe, to rywale wygrali tę partię 21:19.

Świetna praca Bryla na siatce i jego as serwisowy dały naszej parze prowadzenie 4:2. Jednak Czesi zremisowali już przy stanie 6-6. Zacięta walka toczyła się do stanu 9:9, później ogromną różnicę zrobił David Schweiner. Jego dwa bloki pozwoliły naszym rywalom wyjść na 13:9 i chwilę później celebrować awans do wielkiego finału. Bartosz Łosiak i Michał Bryl zagrają o godzinie 19:00 w meczu o brąz z przegranym z drugiej półfinałowej pary Mol/Sorum - Van de Velde/Immers.

Michał Bryl zdobył w tym spotkaniu 23 punkty (18 ataków, 3 bloki, 2 asy), a Bartosz Łosiak 18 (15 ataków, 1 blok, 2 asy).

Łosiak/Bryl – Perusic/Schweiner 1:2 (21:13, 19:21, 10:15)

RM, pzps.pl