Włoszki pokonane! Polskie siatkarki efektownie rozpoczęły Ligę Narodów

Polki udanie rozpoczęły to spotkanie, po asie Katarzyny Wenerskiej prowadziły 5:1. Włoszki szybko odrobiły straty (6:6), a później uzyskały przewagę. W środkowej części seta polskie siatkarki popełniały sporo błędów, zwłaszcza w polu zagrywki, co wykorzystały rywalki. W końcówce, po serii dobrych zagrywek Anny Danesi, ekipa Italii odskoczyła na pięć oczek (16:21). Biało-czerwone zerwały się do walki i odrobiły straty, doprowadzając do rywalizacji na przewagi. Wygrały tę wojnę nerwów Natalia Mędrzyk posłała asa, a po chwili Martyna Łukasik dołożyła brakujący punkt skutecznym atakiem (28:26).

Początek drugiej odsłony to wyrównana gra obu ekip i żadna ze stron długo nie była w stanie zbudować znaczącej i trwałej przewagi. W środkowej części seta inicjatywę przejęły Polki. Skutecznie grała Magdalena Stysiak, blokiem zatrzymała rywalki Agnieszka Korneluk, asa dołożyła Katarzyna Wenerska i było 17:13. Po asie Stysiak reprezentacja Polski prowadziła 21:16. Tym razem to Włoszki ruszyły w pogoń i zmniejszyły różnicę (21:19). Po skutecznym ataku Korneluk Polki miały piłkę setową przy stanie 24:21. Ekaterina Antropova popisała się jeszcze asem, ale w kolejnej akcji zaserwowała w siatkę (25:23).

W trzeciej partii, po wyrównanym początku, przewagę uzyskała reprezentacja Włoch (15:12). Polki odrobiły straty po autowym ataku rywalek (17:17). Siatkarki z Italii zanotowały nerwowy fragment seta i nadal popełniały błędy. Biało-czerwone odskoczyły odskoczyły na cztery oczka (22:18), a festiwal błędów rywalek trwał nadal, bo kolejna pomyłka w ataku dała piłkę meczową (24:20). Brakujący punkt wywalczyła Julita Piasecka, która przebiła się przez blok rywalek (25:21).

Najwięcej punktów: Magdalena Stysiak (17), Agnieszka Korneluk (12), Natalia Mędrzyk (11), Martyna Łukasik (10) – Polska; Ekaterina Antropova (16), Caterina Bosetti (10), Anna Danesi (10) – Włochy.

Polska – Włochy 3:0 (28:26, 25:23, 25:21)

Polska: Klaudia Alagierska, Agnieszka Korneluk, Magdalena Stysiak, Martyna Łukasik, Katarzyna Wenerska, Natalia Mędrzyk – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Julita Piasecka, Monika Gałkowska, Marlena Kowalewska. Trener: Stefano Lavarini.

Włochy: Francesca Bosio, Caterina Bosetti, Anna Danesi, Sara Bonifacio, Loveth Omoruyi, Ekaterina Antropova – Eleonora Fersino (libero) oraz Ilaria Spirito, Alice Degradi, Carlotta Cambi, Camilla Mingardi. Trener: Julio Velasco.

Sędziowie: Sonja Simonovska (Czarnogóra) – Angela Grass (Brazylia).