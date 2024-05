Polskie siatkarki przed historyczną szansą. Tego nie było nigdy. Jest jeden warunek

W pierwszej kolejce VNL Polki mierzyły się z Włoszkami. Biało-Czerwone zaprezentowały się znakomicie, pokonując utytułowane rywalki 3:0. Potrafiły przetrwać trudniejsze momenty i były skuteczne w końcówkach setów - to okazało się kluczem do zwycięstwa.

Po zakończeniu spotkania okazało się, że triumf pozwolił Polkom na awans w rankingu FIVB. Otrzymały one 10,63 punktu i przesunęły się z siódmego na piąte miejsce w tej klasyfikacji. To ich najlepszy wynik w historii.



Podopieczne Lavariniego nie nacieszyły się nim jednak szczególnie długo. Po 52 godzinach spadły na szóste miejsce za sprawą Chinek, które także wygrały swój mecz. I to nie z byle kim - pokonały 3:1 Amerykanki. Dostały za to 9,13 punktu i ponownie wyprzedziły Polki.



Jak wyliczył redaktor Jakub Balcerski z portalu Sport.pl, obecnie czołówka rankingu wygląda następująco:



1. Turcja - 390 punktów

2. Brazylia - 356,01 pkt

3. USA - 350,28 pkt

4. Serbia - 341,01 pkt

5. Chiny - 339,71 pkt

6. Polska - 338,52 pkt

7. Włochy - 330,94 pkt

8. Japonia - 317,73 pkt

9. Dominikana - 305,61 pkt

10. Holandia - 289,31 pkt



Nie należy się jednak do tego widoku mocno przywiązywać, bo już w piątek może dojść do kolejnych roszad. Co najważniejsze - z udziałem Polek. Nasze kadrowiczki stają przed szansą nie tylko odzyskania piątego miejsca, ale także awansu na historyczne, czwarte.



Warunek jest jeden - muszą w piątkowe popołudnie pokonać Francuzki bez straty seta. Wówczas wyprzedzą zarówno Chinki, jak i Serbki.



Początek meczu Polska - Francja o 16:00. Transmisja w Polsacie Sport 1, w TV4 i na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio już od 15:00.